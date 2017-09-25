Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 25 сентября 2017 года

Политика

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель победила на выборах, что позволит ей остаться на этом посту на четвертый срок. Но поддержка крайне правой партии «Альтернатива для Германии» выросла, позволив ей попасть в парламент. Это увеличивает политическую неопределенность в стране читать на WSJ.com читать на FT.com

США расширили ограничения на въезд в страну, применив их также к гражданам Северной Кореи, Венесуэлы и Чада читать на WSJ.com читать на FT.com

Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа, использовал личную электронную почту для служебной переписки, подтвердил его юрист. Это вызвало недовольство демократов, которые припомнили критику Трампа в адрес Хиллари Клинтон по этому же поводу читать на FT.com

Иракские курды в понедельник проводят референдум о независимости несмотря на предупреждения Багдада и Вашингтона этого не делать читать на WSJ.com читать на FT.com

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен распустить парламент 28 сентября и провести досрочные выборы. Он делает ставку на то, что избиратели поддержат его сотрудничество с США в борьбе с Северной Кореей читать на WSJ.com читать на FT.com

У Дональда Трампа конфликт с американскими спортсменами. Игроки Национальной футбольной лиги (NFL) массово протестуют против него, отказываясь стоять или вовсе выходить на поле во время исполнения гимна США. Также Трамп отменил традиционное приглашение в Белый дом для чемпиона НБА Golden State Warriors из-за нежелания баскетболистов встретиться с ним читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Россия и Китай постепенно налаживают деловое сотрудничество. Инвестиции Пекина в российскую нефтегазовую отрасль служат Москве альтернативным источником финансирования на фоне напряженных отношений с Западом читать на FT.com

Львову удается привлекать иностранные инвестиции несмотря на конфликт на востоке Украины читать на FT.com

Соотношение долга к ВВП в Китае во II квартале снизилось впервые с 2011 г. Правда, лишь с 269% до 268%, согласно JPMorgan читать на FT.com

Более чем за год после референдума о Brexit определенности относительно будущих взаимоотношений между Великобританией и ЕС не прибавилось. Из-за этого некоторые компании откладывают инвестиционные проекты в стране или меняют планы читать на WSJ.com

Индустрия

General Electric согласилась продать свое промышленное подразделение за $2,6 млрд швейцарской ABB. Это признак того, что новый гендиректор Джон Флэннери стремится сократить расходы и упростить структуру GE читать на WSJ.com

Автомобили

Гендиректор Porsche Оливер Блуме в интервью FT обсудил переход отрасли на электромобили. Он настаивает, что его компания не конкурирует с Tesla читать на FT.com

Tesla – единственный заметный автопроизводитель, не планирующий открывать производство в Китае. Но это может измениться, если Пекин смягчит правила и разрешит иностранным компаниям выпускать электромобили в зонах свободной торговли без китайских партнеров читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть Brent подорожала в понедельник утром благодаря ожиданиям инвесторов, что ОПЕК продлит соглашение об ограничении добычи. Спрэд между Brent и WTI является максимальным почти за два года читать на WSJ.com

Китай, Индия и другие страны стремятся заменить автомобили с двигателями внутреннего сгорания на электромобили. Хоть аналитики и скептично относятся к их амбициям, но отмечают, что это может негативно отразиться на спросе на нефть читать на FT.com

Развивающиеся страны опередят развитые по установленным мощностям возобновляемой энергетики в 2018 г., прогнозирует Moody’s. Ее стоимость снижается, и благодаря этому уменьшается необходимость в субсидиях читать на FT.com

Финансы

Французские банки Société Générale и BNP Paribas восстановились после финансового кризиса, долгового кризиса в еврозоне и стагнации европейской экономики, превратившись в двух ведущих кредиторов Европы. Они сделали это, сосредоточившись на скучных видах банковского бизнеса читать на WSJ.com

Фонд прямых инвестиций Hellman & Friedman приобрел за $5,3 млрд скандинавского платежного оператора читать на WSJ.com читать на FT.com

В США и Европе растет выдача займов компаниям, которые и так имеют больше долги. Инвесторы обеспокоены, что это может создать проблемы на финансовых рынках, если рост мировой экономики замедлится читать на WSJ.com

Рынок зеленых облигаций, появившийся менее 10 лет назад, в этом году может достичь уже $123 млрд, согласно Bloomberg New Energy Finance. Он по-прежнему остается небольшой частью долгового рынка, но его рост привлекает внимание инвесторов читать на FT.com

На этой неделе в Гонконге начнется торговля акциями китайского онлайн-страховщика ZhongAn, который на прошлой неделе привлек $1,5 млрд на IPO. Инвесторов привлекает идея продажи страховых полисов через интернет с помощью технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных читать на FT.com

Технологии

Волна атак китайских хакеров на немецких экспортеров вызывает беспокойство у правительства Германии и вынуждает его поддерживать малые и средние предприятия, которые более уязвимы перед этой угрозой читать на WSJ.com

Интервью

Фрэнк Абигнейл-младший, про которого снят фильм «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо в главной роли, утверждает, что цифровые технологии и социальные сети упрощают задачу нынешним мошенникам читать на WSJ.com

Медиабизнес

Медиапортал Mashable может быть продан, и он уже вел переговоры об этом с немецкой ProSiebenSat.1. При этом Mashable решил сосредоточиться на видеоконтенте читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Uber пытается достичь компромисса с властями Лондона, чтобы снова получить лицензию на работу в городе. В то же время компания готовится подать апелляцию на решение не продлевать ее лицензию и пытается заручиться поддержкой лондонцев читать на WSJ.com читать на FT.com

Unilever приобретет за $2,7 млрд Carver Korea, выпускающую средства по уходу за кожей читать на WSJ.com читать на FT.com

Сеть мини-бургеров White Castle намерена расширить свой бизнес в Китае, делая ставку на интерес китайцев к западной еде и рост популярности небольших порций читать на WSJ.com

Йогурт в этом году впервые обойдет молоко по продажам в Китае, прогнозирует Euromonitor. При этом йогурт обеспечивает крупнейшим китайским производителям молочных продуктов более высокую маржу читать на FT.com

Менеджмент

Uber на этой неделе будет стараться доказать в апелляционном суде, что ее водители в Великобритании работают сами на себя, а не являются ее сотрудниками. Ранее компания проиграла суд двум местным водителям читать на FT.com

Китайцы все чаще выбирают местные бизнес-школы, чтобы получить степень MBA. Уровень китайских школ растет, а возможность создать сеть контактов на родине перевешивает престиж западных школ читать на FT.com

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