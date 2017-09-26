DEA Фридмана договорилась с Pemex о добыче на Мексиканском шельфе

DEA Михаила Фридмана подписала с мексиканской Pemex соглашение на добычу на Мексиканском шельфе, на блоке 2, сообщается в пресс-релизе компании DEA.

Ранее, в июне, консорциум DEA Deutsche Erdoel и Pemex выиграл тендер Мексиканской комиссии по углеводородам на данном блоке.

Разведка на блоке продлится четыре года и включает в себя бурение одной скважины.

Блок 2 площадью 549 кв. км находится в нефтегазоносной провинции Тампико-Мисантла в прибрежных водах Мексиканского залива. Максимально возможный объем запасов оценивается в 680 млн баррелей нефтяного эквивалента, средняя оценка - 280,4 млн баррелей н. э.