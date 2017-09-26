Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 26 сентября 2017 года

Политика

Северная Корея в понедельник предупредила, что будет сбивать американские военные самолеты, даже если они находятся вне ее воздушного пространства. Пхеньян оправдывает это тем, что Вашингтон якобы объявил ему войну. Но США называют такие заявления абсурдом читать на WSJ.com

США намерены ограничить полеты российских военных самолетов над своей территорией. Это связано с ограничениями, которые ввела Россия на полеты над Калининградской областью. Это новый признак ухудшения отношений между двумя странами читать на WSJ.com

Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель предстоит непростая задача — сформировать трехстороннюю правящую коалицию. При этом у партий-союзников есть разногласия в вопросах иммиграционной политики, а националистическая партия «Альтернатива для Германии» находится на подъеме читать на WSJ.com

Экономика

Министр финансов США Стивен Мнучин намерен провести налоговую реформу несмотря на разногласия среди республиканцев и то, что он сам является новичком в Вашингтоне. Последний раз масштабная налоговая реформа в стране проводилась в 1986 г. читать на WSJ.com

Республиканцы хотят сократить налоги более чем на $5 трлн в течение 10 лет, однако планируемый бюджет вряд ли позволит им снизить их более чем на $1,5 трлн за этот период читать на WSJ.com

Руководители крупнейших немецких компаний предупредили, что подъем националистической партии «Альтернатива для Германии» может навредить ориентированной на экспорт экономике страны и отпугнуть иностранных инвесторов читать на WSJ.com читать на FT.com

Каждый шестой американец, или более 50 млн человек, живут в населенных пунктах, которые продолжают переживать «глубокую рецессию», свидетельствует исследование Economic Innovation Group читать на FT.com

Индустрия

Французское правительство одобрило слияние производителя скоростных поездов Alstom с железнодорожным подразделением Siemens. О сделке может быть объявлено во вторник читать на FT.com

General Electric рискует лишиться контракта на $2,5 млрд из-за изменения планов властей Индии, которые решили использовать электрические локомотивы вместо дизельных. Это подчеркивает риск стратегии GE, предполагающей крупные инвестиции в местное производство читать на WSJ.com

Магнат Лоренс Графф заплатил $53 млн за алмаз Lesedi la Rona весом 1109 карат. Это крупнейший алмаз из тех, что были найдены за последнее столетие читать на FT.com

Энергоресурсы

Стоимость нефти Brent превысила $59 за баррель в понедельник, достигнув самого высокого уровня с июля 2015 г. В США рынок нефти снова стал бычьим. Этому поспособствовали улучшенный прогноз спроса на нефть и угрозы Турции заблокировать экспорт нефти из Курдистана, который провел референдум о независимости читать на WSJ.com читать на FT.com

Во вторник утром цены на нефть Brent приближались к $60 за баррель, хотя затем снизились во время торгов. Но у инвесторов сохраняется оптимизм читать на WSJ.com читать на FT.com

Нефтяной сектор Иракского Курдистана оказался в центре внимания на фоне референдума о независимости региона. Турция пригрозила заблокировать экспорт нефти из него, а Ирак призвал другие государства бойкотировать курдскую нефть читать на WSJ.com

Нефтяники в США и Канаде активно занялись хеджированием на фоне роста цен на нефть. Для многих производителей сланцевой нефти цена в $50 за баррель является точкой безубыточности читать на FT.com

Бразилия в среду выставит на аукцион нефтяные блоки, за которые смогут побороться иностранные компании. Изначально страна собиралась провести аукционы в 2007 г., но отменила их, прислушавшись к госкомпании Petrobras. Тогда трудно было предположить, что Petrobras столкнется с проблемами из-за обвала цен на нефть и коррупционного скандала читать на WSJ.com

Финансы

Незастрахованные убытки от урагана «Мария» составляют до $85 млрд, по оценкам AIR Worldwide. В основном они приходятся на долю Пуэрто-Рико читать на WSJ.com

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон должен пообещать на слушаниях в сенате во вторник, что ведомство будет прилагать больше усилий для защиты от хакерских атак. Недавно выяснилось, что руководители SEC долгое время не знали о взломе ее системы в 2016 г., в которой хранится информация о компаниях читать на WSJ.com

Крупные банки Японии планируют запустить криптовалюту J Coin, чтобы снизить зависимость страны от наличных средств. Они хотят, чтобы эта валюта была готова к Олимпийским играм в Токио в 2020 г. читать на FT.com

Появляется все больше фондов, инвестирующих в криптовалюты. Их привлекает рост стоимости биткойнов и других цифровых валют читать на FT.com

Технологии

Белый дом представил инициативу, направленную на обучение программированию в школах. На нее ежегодно будет выделяться $200 млн. За это Дональд Трамп удостоился похвалы со стороны крупных компаний и Кремниевой долины, хотя у него непростые отношения с американскими корпорациями читать на WSJ.com читать на FT.com

WhatsApp временно был полностью заблокирован в Китае на этой неделе. Это единственный сервис Facebook, который работает в стране относительно беспрепятственно читать на FT.com

Китайские власти оштрафовали Tencent, Baidu и Weibo за наличие фейковых новостей и другого запрещенного контента на их платформах читать на WSJ.com

Интервью

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла и сооснователь компании Билл Гейтс дали совместное интервью по случаю публикации первой книги Наделлы читать на WSJ.com

Медиабизнес

Amazon добавит виртуального помощника Alexa в свой музыкальный потоковый сервис Amazon Music. Так она хочет выделиться на фоне конкурентов, имеющих более крупные рыночные доли читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Nestlé под давлением инвестора-активиста Дэниела Лоэба впервые установила цели по прибыльности бизнеса и ускорит программу выкупа акций. Но она намерена сохранить свою долю в L’Oréal читать на WSJ.com читать на FT.com

Пока Uber столкнулась с проблемами в Лондоне, ее американский конкурент Lyft думает выйти на зарубежные рынки, в том числе Великобритании читать на FT.com

Ритейлер Target заключил соглашение со стартапом Pinterest. Target лицензирует у него технологию, позволяющую искать в его каталоге товары, похожие на те, что пользователи сфотографировали на свои смартфоны читать на WSJ.com

Менеджмент

Target с октября повысит минимальную зарплату до $11 в час, а в течение трех лет — до $15 в час. Ритейлер пытается привлечь сотрудников на фоне низкой безработицы в США читать на WSJ.com

Лондонский трибунал постановил, что водители Addison Lee, конкурента Uber, являются сотрудниками компании, а не независимыми подрядчиками. Поэтому компания должна выплачивать им минимальную зарплату и отпускные. Uber ранее тоже проиграла суд в Лондоне по этому поводу, но в среду будет рассмотрена ее апелляция читать на FT.com

Крупные инвесторы хотят, чтобы люди не могли находиться в советах директоров сразу нескольких компаний. Они считают, что у этих людей попросту не хватает времени для эффективного контроля за менеджментом компаний читать на WSJ.com

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