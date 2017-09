Микаил Шишханов покинет совет директоров «Русснефти»

Внеочередное собрание акционеров «Русснефти» запланировано на 17 ноября в Москве. В повестку дня вошел вопрос о досрочном прекращении полномочий совета директоров «Русснефти». В ходе собрания акционеры рассмотрят вопрос об определении количественного состава совета директоров и изберут новый.

По данным источника «Интерфакса», изменения в составе совета директоров связаны с продажей Микаилом Шишхановым своей доли в активах группы «Сафмар», включая «Русснефть».

Сейчас совет директоров «Русснефти» состоит из 13 человек. В него входят: гендиректор АО «Финансовая группа "Сафмар"» Авет Миракян, основатель компании, председатель совета директоров компании Михаил Гуцериев, генеральный директор «Фортеинвеста» Саид Гуцериев, совладельцы группы БИН Саит-Салам Гуцериев и Микаил Шишханов, генеральный директор «Нефтисы» Андрей Зарубин, вице-президент по корпоративным отношениям «Русснефти» Дмитрий Романов, председатель совета директоров инвестиционной компании «Юнитер» Андрей Дерех, ректор РГУ нефти и газа им. Губкина Виктор Мартынов, Роберт Джейкоб Скидельски, экс-глава Счетной палаты Сергей Степашин, менеджер по внешнеэкономической деятельности Glencore Владимир Щербак, глава представительства, директор юридического департамента Glencore Яна Тихонова.

Уставный капитал «Русснефти» составляет 196,22 млн руб. Он разделен на 294,12 млн обыкновенных акций и 98,032 млн привилегированных акций номиналом 50 коп. каждая. По итогам IPO в конце ноября семья Гуцериевых владеет 60% уставного капитала (47% обыкновенных акций), трейдер Glencore plc. контролирует 25% капитала (33% обыкновенных акций), в свободном обращении - 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала).

В конце ноября 2016 г. Belyrian Holdings Limited и ее «дочки», бенефициарными владельцами которых являются члены семьи Гуцериевых, продали на Московской бирже (MOEX: MOEX) 20% обыкновенных акций «Русснефти» (15% уставного капитала).

В частности, Belyrian Holdings Ltd. продала 6,41% обыкновенных акций, которыми владела напрямую. Также продавцами выступили ее дочерние компании - Bradinor Holdings Ltd. (5,426%) и Cromeld Management Ltd. (7,48%), которые больше не являются акционерами «Русснефти».