Европейцы нашли способ поставлять молоко в Россию вопреки эмбарго

Европейское молоко нашло законный путь на российский рынок несмотря на российское продуктовое эмбарго, сообщила «Фонтанка.ру». Наладить поставки в Россию датско-шведскому кооперативу Arla Foods (в состав входят молочные фермеры Дании, Швеции, а также Германии, Великобритании, Бельгии, Нидерландов) помогла сеть кофеен Starbucks. В начале 2017 г. она получила в России сертификаты на пять молочно-кофейных напитков и в феврале начала их продажу, объясняет «Фонтанка» со ссылкой на данные СПАРК.

Первым о продажах европейского молока в России сообщило шведское издание ATL. Оно уточнило, что 75% объема упаковки коктейля Starbucks объемом 200-220 мл составляет молоко и только остальные 25% – кофе и сахар, но получается, что эта продукция не попадает под российское эмбарго.

В российском подразделении Arla Foods эксперимент считают удачным. По словам коммерческого директора подразделения Елены Остапкевич, компании удалось наладить поставки в сети «Ашан», «Перекресток», «Ленту», «О`Кей», а также в сети АЗС Shell и «Газпромнефти» (всего 1350 торговых точек). В 2017 г. Arla Foods намерена продать 1,5 млн штук коктейлей, а затем ежегодно наращивать объемы на 60% за счет выхода в другие регионы России, а также Белоруссию и Казахстан. Планируется, что магазины при заправках будут приносить производителю 40% выручки, а обычная розница – 60%, пишет «Фонтанка».

Остапкевич отмечает, что схема была задумана не ради обхода российских антисанкций: Arla начала сотрудничать со Starbucks еще до введения эмбарго, а кроме России молочно-кофейные коктейли продаются и в других странах. Также Arla ввозит в Россию безлактозное молоко, которое также выведено из-под антисанкций.

По словам Остапкевич, компания пытается вернуть на российский рынок и европейские сыры. С одной из европейских стран, не попавших под эмбарго, завершаются переговоры по запуску производства премиальных сыров и фета, добавила она. Начало поставок из этой страны в Россию намечено на 2018 г.

Финская Valio в конце 2016 г. начала поставлять в Россию сухие молочные смеси Valio Baby, которые производятся в Лапинлахти, и продолжает поставлять безлактозное молоко и немолочную продукцию (соки, морсы, кисели). Всего импортируется около 30 наименований. Объемы компания не раскрывает, но подчеркивает, что по сравнению с производимыми в России товарами их доля несущественна.