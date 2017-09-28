Квартальная прибыль H&M упала на 20% из-за скидок

В III квартале доналоговая прибыль Hennes & Mauritz AB (H&M), владельца второй в Европе сети магазинов одежды, снизилась на 20% в годовом выражении при росте выручки. Аналитики считают, что рентабельность компании снизили высокие скидки, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Доналоговая прибыль за отчетный квартал, завершившийся 31 августа, составила 5,02 млрд шведских крон ($277 млн) против с 6,30 млрд шведских крон годом ранее. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 5 млрд крон. Выручка H&M без учета НДС за эти три месяца увеличилась на 5% до 51,22 млрд крон при консенсус-прогнозе в 52,08 млрд крон. Чистая прибыль упала на 20,4% до 3,84 млрд крон, или 2,32 кроны в расчете на акцию. Прибыль на акцию соответствовала ожиданиям рынка.

«Растущие онлайн-продажи не компенсировали сокращение числа посетителей в магазинах на нескольких из наших уже сформировавшихся рынках, в результате динамика наших совокупных продаж не достигла целевых показателей в этом году», - приводятся в пресс-релизе слова гендиректора H&M Карла-Юхана Перссона.

Валовая рентабельность в июне - августе составила 51,4% против 54% годом ранее и консенсус-прогноза на уровне 51,5%. Вместе с тем H&M объявила, что продажи осенней коллекции «начались хорошо».