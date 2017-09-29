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Rusal собрался зарегистрировать китайский вариант своего названия

Совет директоров UC Rusal предложил акционерам зарегистрировать название компании на китайском языке для привлечения инвесторов. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. В ее совете директоров считают, что китайское название «позволит инвесторам, говорящим на китайском языке, лучше идентифицировать компанию, а также облегчит им работу с документацией».

Сейчас на китайском рынке используется несколько версий названия Rusal, все они неофициальные.

Для утверждения китайскоязычного наименования необходимо созвать внеочередное собрание акционеров. Также название должно быть согласовано с регистрационной палатой острова Джерси, где компания зарегистрирована.

В начале 2017 г. Rusal зарегистрировал проспект эмиссии панда-бондов общим объемом до 10 млрд юаней ($1,5 млрд) сроком до семи лет. В марте компания разместила первый транш панда-бондов в объеме 1 млрд юаней, став первой российской компанией на долговом рынке Китая.

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