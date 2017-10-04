Структура «Т плюс» отозвала иск о банкротстве «Авиакора» для переговоров

Арбитражный суд Самарской области 3 октября вернул АО «Предприятие тепловых сетей» (ПТС, Самара, управляется ПАО «Т плюс») иск о банкротстве ОАО «Авиакор - авиационный завод» (Самара, входит в корпорацию «Русские машины», объединяющую машиностроительные активы «Базэла» Олега Дерипаски), говорится в материалах картотеки арбитражных дел. «Сейчас ведутся переговоры», - сообщил «Интерфаксу» причину отзыва иска представитель самарской энергокомпании Андрей Хорь. При этом Хорь отметил, что иск о банкротстве может быть подан повторно.

Ранее сообщалось, что 26 сентября самарская структура ПАО «Т плюс» направила в самарский арбитраж иск о банкротстве «Авиакора» в связи с задолженностью за теплоресурсы, которая, по данным истца, достигла 90 млн руб.

Иск был инициирован ОАО «Энергосбыт плюс» (объединенная энергосбытовая компания группы «Т плюс»), сообщалось тогда со ссылкой на пресс-службу самарского филиала компании, при этом в материалах суда заявителем указано ПТС, другие иски о банкротстве «Авиакора» на 26 сентября в картотеке дел отсутствуют.

На момент подачи иска в энергокомпании заявляли, что поставка теплоресурсов «Авиакору» прекращена весной 2017 г., после чего заводу неоднократно предлагались варианты урегулирования задолженности.

«Учитывая размер неплатежей и отсутствие конструктивных и реалистичных предложений со стороны предприятия, было принято решение об инициировании процедуры банкротства данного должника», - приводила пресс-служба слова директора самарского филиала «Энергосбыт плюс» Константина Дзюина.

Со своей стороны, в пресс-службе «Русских машин» «Интерфаксу» сообщали, что завод испытывал проблемы при погашении долга перед энергетиками из-за роста дебиторской задолженности по выполненным контрактам в интересах Минобороны РФ. «Тем не менее, госзаказ будет выполнен "Авиакором" в сроки, установленные контрактом, а долг энергетикам будет погашен в полном объеме в ближайшее время», - говорил тогда «Интерфаксу» представитель «Русских машин».