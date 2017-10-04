«Роснефть» с партнерами инвестируют в нефтехимию $30 млрд

«Роснефть» с партнерами планирует инвестировать $30 млрд в три нефтехимических кластера на территории России. Об этом сказал глава департамента нефтегазохимии «Роснефти» Игорь Соглаев.

«Общая сумма инвестиций в три (нефтехимических) кластера на территории России, по нашим расчетам, будет составлять около $30 млрд» - сказал он.

Стратегия развития нефтехимии «Роснефти» направлена на развитие трех нефтехимических кластеров. Это Поволжский нефтехимический кластер с двумя ключевыми городами - Самара и Уфа. Там «Роснефть» рассматривает возможность создания полимерного комплекса, отметил он. Второй кластер будет создаваться совместно с Sinopec - это Восточно-Сибирский кластер с ключевыми точками в Богучарах и Ангарске. Третий кластер - это проект Восточной нефтехимической компании (ВНХК).