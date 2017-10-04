Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 4 октября 2017 года

Политика

Россия стала проводить хакерские атаки на смартфоны солдат НАТО, утверждают западные официальные лица читать на WSJ.com

Некоторые из предположительно связанных с Россией аккаунтов на Facebook продолжали делать сеющие раздор публикации спустя долгое время после президентских выборов в США, например во время беспорядков в Шарлоттсвилле в августе читать на WSJ.com

Король Испании Филипп VI в редком телевизионном обращении во вторник раскритиковал лидеров Каталонии. Он обвинил их в том, что они ведут страну к конституционному кризису. Правительство Испании распорядилось, чтобы национальная полиция оставалась в регионе минимум до 11 октября читать на WSJ.com читать на FT.com

Большинство жителей Каталонии не поддерживают отделение от Испании, но среди них нет единства, поэтому они остаются в тени сторонников независимости читать на FT.com

Экономика

Еврокомиссия распорядилась, чтобы Amazon доплатила Люксембургу налоги на 250 млн евро. Также она подала иск против Ирландии в Европейский суд за то, что та не выполнила ее указ взыскать с Apple недоплаченные налоги на 13 млрд евро читать на WSJ.com читать на FT.com

Власти ЕС хотят изменить правила взимания налога на добавленную стоимость, так как из-за мошенничества с ним блок ежегодно теряет 50 млрд евро читать на FT.com

Инвестиции в еврозоне во II квартале наконец достигли докризисного уровня. Это способствует восстановлению экономики региона читать на FT.com

Богатые страны должны эффективнее бороться с неравенством доходов мужчин и женщин, сказано в докладе Организации стран экономического сотрудничества и развития читать на WSJ.com

Индустрия

Возвращение на фондовый рынок Pirelli, принадлежащей ChemChina, позволит проверить способность китайской компании сделать то же самое в будущем и со швейцарской Syngenta читать на FT.com

Правительство США отменило запланированный запрет на добычу полезных ископаемых на обширной территории в ряде штатов. Администрация предыдущего президента Барака Обамы надеялась с помощью этого запрета сохранить шалфейных тетеревов читать на WSJ.com

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта приобретет почти 40% Pilot Travel Centers, крупнейшего в США оператора станций по обслуживанию дальнобойщиков. Размер сделки неизвестен, но годовая выручка компании превышает $20 млрд читать на WSJ.com

Автомобили

Новый гендиректор Ford Джим Хэкетт представил свой стратегический план. Он намерен выделить больше средств на разработку кроссоверов и электромобилей, сократив при этом расходы на компактные автомобили и машины с двигателями внутреннего сгорания читать на WSJ.com читать на FT.com

Продажи автомобилей в США в сентябре выросли на 6,1% в годовом выражении. Отчасти спрос вырос, так как водителям нужно заменить пострадавшие от ураганов автомобили читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть немного опустились в среду утром. Инвесторы продолжают закрывать длинные позиции после того, как рынок стал бычьим на прошлой неделе читать на WSJ.com

Появился фейковый сайт, посвященный запланированному IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco, которое должно стать крупнейшим в истории читать на FT.com

Финансы

Инвесторы вывели $1,8 млрд с фондовых рынков и $1,1 млрд с долговых рынков развивающихся стран в последнюю неделю сентября. Это самый крупный отток со времен победы Дональда Трампа на выборах в США. Он произошел после сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США читать на FT.com

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон в среду выступит на слушаниях перед конгрессменами по поводу хакерской атаки на ведомство. Некоторые критики подвергают сомнению, должны ли власти хранить информацию о частном секторе, которая является привлекательной мишенью для хакеров читать на WSJ.com

Фонды прямых инвестиций и хедж-фонды выдают займы компаниям рекордными темпами. Они пользуются тем, что банки уменьшили свою активность из-за более жесткого регулирования сектора после финансового кризиса читать на FT.com

Новый председатель Lloyd's Брюс Карнеги-Браун рассказал в интервью FT, что приоритетом этого 300-летнего страхового рынка должна стать модернизация. По его словам, переход на цифровые технологии позволит сократить издержки читать на FT.com

Технологии

Китайские власти пытаются ограничить торговлю виртуальными валютами в стране, но она переходит в теневой сектор читать на WSJ.com

Хакерская атака на Yahoo в 2013 г. затронула все 3 млрд аккаунтов, заявил ее новый владелец Verizon. Это в три раза превышает предыдущие оценки читать на WSJ.com читать на FT.com

Samsung представила шлем виртуальной реальности Odyssey, работающий на операционной системе Windows. Microsoft надеется, что сотрудничество с Samsung и другими производителями позволит ей выйти на рынок этих устройств читать на WSJ.com

Бывший гендиректор Intel Пол Отеллини умер в возрасте 66 лет читать на FT.com

Потребительский рынок

Совет директоров Uber принял ряд реформ корпоративного управления, направленных на снижение влияния экс-гендиректора Трэвиса Каланика. Также он разрешил японской SoftBank инвестировать в компанию $1 млрд и приобрести крупную долю в ней, выкупив акции у инвесторов по льготной цене читать на WSJ.com читать на FT.com

Встреча гендиректора Uber Дары Хосровшахи и транспортного регулятора Лондона по поводу восстановления лицензии компании на работу в городе была «конструктивной», заявили стороны. Они намерены продолжить обсуждение этого вопроса в ближайшие недели читать на FT.com

Ожидается, что розничные продажи в США будут высокими во время зимних праздников. Но в основном рост должен произойти за счет онлайн-продаж читать на WSJ.com

Недвижимость

У инвесторов растет интерес к коммерческой недвижимости в Азии, Южной Америке и на других развивающихся рынках. Их привлекают перспективы более высоких темпов экономического роста и изменения, происходящие в этих странах читать на WSJ.com

Менеджмент

Несмотря на попытки бороться с расовой дискриминацией на рынке труда в США большого прогресса за последние 25 лет достичь не удалось. Согласно исследованиям, белые кандидаты получают приглашения на собеседования на 36% чаще, чем чернокожие читать на WSJ.com

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