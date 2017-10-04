В Якутии третий раз за неделю перебои с энергоснабжением

Почти 70 000 жителей Якутии к западу от Якутска остались без электроснабжения в среду утром, говорится в сообщении Минэнерго.

«4 октября в 03.33 мск (09:33 якт) действием защиты отключилась высоковольная линия 110 кВ "Сунтар - Вилюйск" (ПАО "Якутскэнерго") с неуспешным АПВ (автоматическое повторное включение - ИФ)», - говорится в сообщении.

Без электроснабжения остались жители Верхневилюйского, Вилюйского и Нюрбинского районов, а также предприятия местной промышленности.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

3 октября «Якутскэнерго» предупреждало, что в октябре в энергоснабжении региона возможны перебои опробования работы оборудования на Якутской ГРЭС-2. «В связи с этим в Якутске и центральных районах республики возможны временные ограничения электроснабжения в период суточных максимумов нагрузок», - сообщала компания.

1 октября на Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» произошло возгорание. Один из сотрудников станции с ожогами доставлен в больницу. В результате возгорания произошло срабатывание автоматики, была прекращена работа оборудования Якутской ГРЭС и Якутской ТЭЦ, прервано электроснабжение и водоснабжение Якутска и близлежащих районов.

2 октября часть Якутска вновь осталась без электричества, которое было восстановлено в течение нескольких часов. Возникшая ситуация была связана с необходимостью опробования машин ЯГРЭС-2 в различных режимах работы в период проведения пуско-наладочных работ.