Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 6 октября 2017 года

Политика

Росийские хакеры украли много важных данных у Агентства национальной безопасности США (АНБ), говорят знакомые с ситуацией люди. Это могло позволить России избегать наблюдения АНБ и легче взламывать американские компьютерные сети. Хакеры могли использовать для этого продукт «Лаборатории Касперского» читать на WSJ.com

Facebook в апреле убрал упоминания о России из своего доклада о манипулировании общественным мнением на своей платформе перед президентскими выборами в США, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп хочет ужесточить политику в отношении Ирана, при этом не выходя из международного соглашения о его ядерной программе, рассказал FT высокопоставленный представитель администрации Трампа читать на FT.com

Другие источники ожидают, что Дональд Трамп откажется сертифицировать соблюдение соглашения Ираном читать на WSJ.com

Нобелевскую премию мира получила международная организация ICAN, борющаяся за запрет ядерного оружия. Это произошло на фоне роста напряженности между Северной Кореей и США читать на WSJ.com читать на FT.com

Американские конгрессмены хотят, чтобы администрация Дональда Трампа расширила санкции против Северной Кореи. Они подозревают десятки северокорейских, китайских и малазийских компаний в финансировании военной и ядерной программ Пхеньяна читать на WSJ.com

Экономика

МВФ думает о том, чтобы увеличить в мире роль его специальных прав заимствования (СДР). Фонд хотел бы, чтобы СДР в будущем имели цифровую форму. Эту идею поддерживают сторонники снижения статуса доллара читать на WSJ.com

Саудовская Аравия думает смягчить свою политику экономии, принятую из-за падения цен на нефть, чтобы стимулировать экономический рост. МВФ посоветовал стране не спешить с сокращением бюджетного дефицита читать на FT.com

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отметила восстановление мировой экономики. Но она призвала государства не упустить этот момент, чтобы провести реформы и нормализовать денежную политику читать на FT.com

Индустрия

Японские железнодорожные компании предлагают путешествия в экзотические места на люксовых поездах. Стоимость тура для пары достигает $22 000. Так они борются со стагнацией на традиционном рынке читать на WSJ.com

Boeing планирует приобрести производителя дронов Aurora Flight Sciences. Это может позволить ему создать в будущем беспилотные летающие такси читать на WSJ.com

Honeywell хочет приобрести производителя водных фильтров Evoqua Water Technologies. При этом Evoqua готовится к проведению IPO и может быть оценена в $3 млрд, включая долг читать на WSJ.com

Автомобили

Renault представила новый план того, как увеличить маржу и продажи за пределами Европы читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефтяники прекращают работу платформ в Мексиканском заливе, которые должны оказаться на пути тропического шторма «Нэйт» в эти выходные. Из-за этого добыча может сократиться на сотни тысяч баррелей в день читать на FT.com

В США начинают работать новые СПГ-терминалы. Однако на мировом рынке уже наблюдается избыток предложения, поэтому покупатели способны диктовать свои условия читать на FT.com

Финансы

Индекс S&P 500 в четверг закрылся на рекордном уровне шестую сессию подряд впервые за 20 лет. Многие инвесторы ожидают дальнейший рост фондового рынка читать на WSJ.com читать на FT.com

Второй по величине банк Каталонии Sabadell решил переместить штаб-квартиру за пределы региона, власти которого хотят объявить независимость от Испании читать на FT.com

Американские регуляторы будут требовать от кредиторов, выдающих микрозаймы, заранее оценивать кредитоспособность заемщиков читать на WSJ.com читать на FT.com

Сенат США в четверг одобрил кандидатуру Рэндала Куэйрлса, номинированного Дональдом Трампом, на ключевой пост по надзору за банковским сектором при Федеральной резервной системе (ФРС). Он будет заниматься смягчением регулирования отрасли читать на WSJ.com читать на FT.com

Технологии

SpaceX Илона Маска планирует запускать ракеты в среднем каждые две недели к концу 2018 г. В этом она превосходит всех своих конкурентов читать на WSJ.com

Oracle после многолетнего давления инвесторов вдвое уменьшил размер вознаграждения своего сооснователя Ларри Эллисона читать на FT.com

Медиабизнес

YouTube изменил механизм отображения результатов поиска, поскольку на первых местах отображались видео с дезинформацией про стрельбу в Лас-Вегасе и другие события читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Семья Нордстром и фонд прямых инвестиций Leonard Green & Partners меняют свое предложение, чтобы выкупить сеть универмагов Nordstrom, сделав ее непубличной. Они намерены использовать меньше заемных средств. Размер сделки может составить $10 млрд читать на WSJ.com

Комиссия по международной торговле США единогласно решила, что Whirpool «серьезно пострадала» от роста импорта стиральных машин LG и Samsung. Это может дать Дональду Трампу возможность ввести пошлины и другие меры, чтобы ограничить их импорт читать на FT.com

Решение Uber расширить совет директоров и наделить всех акционеров одинаковым правом голоса наконец приближает руководство компании к стабильности после скандалов и внутренних конфликтов читать на WSJ.com

Активисты призывают футбольный клуб Liverpool разорвать спонсорское соглашение с китайской компанией, продающей минеральную воду из тибетских ледников. Они обвиняют Китай в нарушении прав человека в Тибете читать на FT.com

Менеджмент

Групповые чаты в WhatsApp и других мессенджерах могут быть очень полезными, но в их использовании также есть риски читать на FT.com

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