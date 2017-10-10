Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 10 октября 2017 года

Политика

Норвегия на этой неделе примет решение о том, сохранять ли убыточную добычу угля на архипелаге Шпицберген. Россия тоже добывает там уголь, желая укрепить свое присутствие в Арктике. Архипелаг символизирует противостояние России и Запада читать на WSJ.com

Скотт Балбер, адвокат Араса Агаларова, предоставил электронные письма и дал интервью, подтверждающие слова юриста Натальи Весельницкой о том, что ее встреча с приближенными Дональда Трампа перед президентскими выборами в США не касалась Хиллари Клинтон читать на WSJ.com

Хакеры из Северной Кореи еще в прошлом году украли важные военные документы, включая совместный план военных действий Южной Кореи и США в случае конфликта с Пхеньяном, заявил парламентарий из Сеула читать на FT.com

Президент Каталонии Карлес Пучдемон во вторник вечером выступит с обращением по поводу итогов референдума в регионе. Если он провозгласит независимость, это может вызвать жесткую реакцию правительства Испании читать на FT.com

Губернатор Токио Юрико Коикэ создала новую политическую партию, чтобы принять участие в досрочных парламентских выборах в октябре. Коикэ хочет быть лицом перемен в Японии, хоть и не слишком больших. Кроме того, в случае успеха она не намерена сама становиться премьер-министром читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Франция и Германия хотят провести реформы в еврозоне, но у них возникли разногласия о том, как стоит поступать в случае долгового кризиса у стран региона читать на FT.com

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ставит перед собой две задачи: ускорить экономический рост и бороться с коррупцией. Но некоторые специалисты считают, что эти цели несовместимы читать на FT.com

Ожидалось, что после победы Дональда Трампа на выборах в США компании начнут чаще брать кредиты у банков. Но этого до сих пор не произошло читать на WSJ.com

Индустрия

Японская Kobe Steel призналась, что подделывала сертификаты качества на алюминиевую и медную продукцию, которую продавала авто- и авиапроизводителям. Ее акции упали более чем на 20% читать на FT.com читать на FT.com

Инвестор-активист Trian Fund Management получил место в совете директоров General Electric, которая ищет способы остановить снижение котировок акций читать на WSJ.com

Промышленный конгломерат Honeywell под давлением инвестора-активиста Third Point отделит два подразделения и сделает их публичными компаниями читать на FT.com

Автомобили

Проблема General Motors заключается в том, что слишком много ее заводов выпускают автомобили, не пользующиеся высоким спросом. Из-за этого у некоторых заводов есть неиспользуемые мощности, тогда как другие выпускают кроссоверы и пикапы круглосуточно читать на WSJ.com

Daimler Trucks планирует выпускать самоуправляемые грузовики, которые будут убирать снег в аэропортах читать на FT.com

Энергоресурсы

Саудовская Аравия ограничит экспорт нефти на уровне 7,2 млн баррелей в день в ноябре, пытаясь устранить глобальный избыток предложения читать на FT.com

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник официально отменит ограничения на выбросы углекислого газа электростанциями. Трамп постепенно отменяет меры, принятые его предшественником Бараком Обамой для борьбы с изменением климата читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Некоторые стартапы надеются привлечь инвесторов к своим IPO с помощью старой тактики – они пытаются разрекламировать свой бизнес с помощью знаменитостей. Но специалисты предупреждают, что инвесторы могут быть введены этим в заблуждение читать на WSJ.com

Курс доллара снова растет, что стало неожиданностью для некоторых инвесторов. Это происходит на фоне планов Федеральной резервной системы США (ФРС) продолжать повышение процентных ставок и политических рисков в Европе читать на WSJ.com

Правительство Великобритании отложило продажу акций Royal Bank of Scotland стоимостью примерно 3 млрд фунтов до тех пор, пока банк не урегулирует претензии властей США по поводу продажи проблемных ипотечных ценных бумаг во время финансового кризиса. RBS может грозить крупный штраф читать на FT.com

Технологии

Новая спутниковая система позволит Японии иметь собственный аналог GPS. Технология поможет самоуправляемым автомобилям не выезжать за пределы своей полосы на шоссе, а выполняющим доставку дронам – приземляться в определенном месте. Кроме того, она может помочь в конфликте с Северной Кореей читать на WSJ.com

Google обнаружила, что связанные с Россией пользователи потратили десятки тысяч долларов на закупку связанной с политикой рекламы на ее платформах до и после президентских выборов в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупный план

Предполагаемое использование Россией Facebook для влияния на президентские выборы в США вызывает вопросы о том, не вышла ли социальная сеть из-под контроля. За 13 лет Facebook превратилась из онлайн-платформы для общения студентов в гигантский источник новостей, зарабатывающий миллиарды долларов на рекламе. Теперь компании необходимо убедить политиков, что она способна предотвратить повторение подобной практики читать на FT.com

Медиабизнес

Студия Weinstein Co. думает изменить название после скандала вокруг своего основателя Харви Вайнштейна читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Pfizer рассматривает возможную продажу подразделения, выпускающего отпускаемые без рецепта лекарства читать на WSJ.com читать на FT.com

IKEA стремится продавать свою мебель через крупных онлайн-ритейлеров, чтобы компенсировать уменьшение числа посетителей своих магазинов читать на FT.com

Власти США вслед за Еврокомиссией могут потребовать от Amazon доплатить налоги. По оценкам FT, речь может идти о более чем 300 млн евро читать на FT.com

Крупнейший китайский онлайн-ритейлер JD.com создаст отдельную платформу для продажи люксовых товаров в не самых крупных городах страны читать на FT.com

Американские ритейлеры сосредоточились на 26-летних - самой многочисленной возрастной группе в стране. Но проблема в том, что эти потребители очень сильно отличаются от предыдущих поколений, поэтому к ним нужен особый подход. В детстве они мало помогали родителям, поэтому компании обучают их даже тому, как косить газон, пользоваться рулеткой или забивать гвозди читать на WSJ.com

Менеджмент

Несмотря на все усилия американские компании достигли малого прогресса в гендерной диверсификации. Это связано с тем, что женщины и мужчины по-разному смотрят на эту проблему. Первые считают, что работа над ее решением только началась, а мужчинам кажется, что она уже выполнена читать на WSJ.com

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