АФК «Система» может выплатить 6,56 млрд рублей дивидендов за 9 месяцев

Совет директоров АФК «Система» принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров по вопросу о выплате промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2017 г., сообщил холдинг.

Совет рекомендовал акционерам одобрить выплату 0,68 руб. на акцию (13,6 руб. на GDR). Общая сумма рекомендованных дивидендов составляет 6,56 млрд руб. Это соответствует дивидендной доходности на уровне 6% в годовом выражении, рассчитанной на основе средневзвешенной цены акции «Системы» по итогам девяти месяцев на Московской бирже, отмечает АФК.

В мае этого года «Роснефть» предъявила АФК «Система» иск на 170,6 млрд руб. Первая инстанция эти требования удовлетворила частично (на 133 млрд руб.), это решение оспаривают и «Система», и «Роснефть». «На данный момент мы не видим необходимости рассматривать изменения в дивидендную политику. Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме», – сказал «Интерфаксу» представитель «Системы» Сергей Копытов.

Собрание акционеров состоится 28 ноября, реестр закрывается 3 ноября. Датой, на которую определяются имеющие право на получение дивидендов акционеры, совет предложил установить 8 декабря.

За 2016 г. с учетом промежуточных выплат дивиденды «Системы» составили 1,19 руб. на акцию, или 11,5 млрд руб. в сумме.