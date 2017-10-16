Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 16 октября 2017 года

Политика

Американские дипломаты поддержали решение президента США Дональда Трампа не сертифицировать ядерное соглашение с Ираном. По их словам, Тегеран угрожает мировой стабильности, несмотря на соблюдение соглашения читать на WSJ.com

Правительство Испании дало президенту Каталонии Карлесу Пучдемону время до четверга, чтобы он отказался от планов по независимости региона. В противном случае Мадрид может уменьшить автономию Каталонии читать на WSJ.com читать на FT.com

Себастьян Курц, которому только 31 год, станет самым молодым канцлером в истории Австрии. Однако крайне правая «Партия свободы» тоже набрала много голосов на парламентских выборах читать на WSJ.com читать на FT.com

Представители партии президента Венесуэлы Николаса Мадуро победили на губернаторских выборах в 17 из 23 штатов, заявила национальная избирательная комиссия. Но оппозиция считает результаты сфальсифицированными читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Темпы роста потребительских цен и зарплат в развитых странах остаются низкими, из-за чего их центральные банки опасаются поспешить с ужесточением денежной политики читать на WSJ.com

Дональд Трамп должен выбрать, кого номинировать на пост председателя Федеральной резервной системы США (ФРС). Его решение будет зависеть от того, хочет ли он продолжения или смены политики центробанка читать на FT.com

Международный валютный фонд начал готовиться к возможному спасению Венесуэлы. Ей может потребоваться более $30 млрд международной финансовой помощи в год читать на FT.com

Снижение ставки налога на прибыль корпораций в США до 20% позволит увеличить средний доход домохозяйств на $4000 в год, утверждают экономисты из Белого дома читать на WSJ.com читать на FT.com

В Италии за последние годы создано около 1 млн рабочих мест. Но экономика страны растет медленно, так как часто это временная и низкооплачиваемая работа читать на FT.com

Спустя три недели после урагана «Мария» многие компании в Пуэрто-Рико не могут возобновить операции из-за отсутствия электроэнергии и интернет-соединения. Например, магазины часто не могут принимать кредитные карты, а доступ потребителей к наличным ограничен из-за неисправности банкоматов читать на WSJ.com

Индустрия

Новому гендиректору General Electric Джону Флэннери возможно придется сократить дивиденды из-за разочаровывающих результатов корпорации. В ноябре он должен представить свою стратегию, направленную на сокращение расходов читать на FT.com

Автомобили

Новые, более легкие и прочные виды стали пользуются популярностью у автопроизводителей. Хотя ожидается, что их спрос на алюминий тоже продолжит расти читать на WSJ.com

Volkswagen в сентябре не удалось найти поставщиков кобальта для своих электромобилей, говорят знакомые с ситуацией люди. Концерн отпугнул их тем, что хотел договориться о долгосрочных поставках по низкой фиксированной цене, тогда как кобальт в этом году подорожал более чем на 80% читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть Brent во время торгов в понедельник превысили $58 за баррель на фоне роста напряженности между правительством Ирака и курдами, которые недавно провели референдум о независимости читать на FT.com

Некоторые энергетические гиганты инвестировали миллиарды долларов, чтобы стать крупными поставщиками сжиженного природного газа (СПГ). Но теперь им необходимо найти покупателей на фоне роста предложения и снижения цен читать на WSJ.com

Некоторые штаты США экспериментируют с установкой батарей для хранения энергии в жилых домах, пытаясь модернизировать свои электросети читать на WSJ.com

Финансы

Blackstone стремится привлечь розничных инвесторов с состоянием менее $5 млн, чтобы они обеспечили ей рост бизнеса читать на WSJ.com

Хакерская атака на бюро кредитных историй Equifax показала, что номера социального страхования не подходят для защиты конфиденциальности финансовых данных американцев. Однако заменить их чем-то другим непросто читать на WSJ.com

После хакерской атаки на Equifax американские банки начнут использовать новые способы защиты от мошенников читать на FT.com

Высокочастотные трейдеры консультируют Пентагон о том, как можно защитить финансовую систему США от кибератак читать на WSJ.com

Гендиректор JPMorgan Chase Джеймс Даймон недавно раскритиковал биткойны, но ему нравится используемая в них технология блокчейн. В понедельник его банк должен представить пилотную программу для проведения транзакций с помощью блокчейна читать на WSJ.com

Технологии

Китай хочет доминировать в разработке искусственного интеллекта и готов финансировать эту отрасль гораздо больше, чем США читать на FT.com

Потребительский рынок

Сервис доставки еды UberEats становится важным источником выручки для Uber. В этом году его продажи могут превысить $3 млрд читать на FT.com

Китайские власти отобрали лицензию у двух гольф-клубов, принадлежащих Dalian Wanda. Пекин проводит кампанию против роскоши перед съездом Коммунистической партии КНР читать на FT.com

Продуктовые компании ищут альтернативы мясу, содержащие протеин. Они рассматривают любые варианты, в том числе насекомых читать на WSJ.com

Все больше потребителей покупают продукты онлайн, но обычно они придерживаются списка необходимых покупок. Поэтому крупные компании пытаются найти способы заставить их делать импульсивные покупки читать на WSJ.com

Менеджмент

Некоторые компании используют искусственный интеллект и чат-ботов для изучения резюме и проведения собеседований с кандитатами на работу. Сторонники этого метода отмечают, что он лучше, чем вообще не получить приглашение на собеседование, как это часто бывает читать на FT.com

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