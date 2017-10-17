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Суд отклонил кассацию АФК «Система» на арест активов по иску «Роснефти»

В Екатеринбурге Арбитражный суд Уральского округа отказался удовлетворить кассационные жалобы АФК «Система» и дочернего АО «Система-инвест» на арест активов корпорации на 170,6 млрд руб. по иску «Роснефти». Как сообщает «Интерфакс», в жалобе АФК требовала отменить определение Арбитражного суда Башкирии от 23 июня об аресте активов и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (Челябинск) от 14 августа, которое оставило эти обеспечительные меры в силе.

Представитель АФК пообещал, что этот отказ будет обжалован в Верховном суде России, передает ТАСС.

31 октября Арбитражный суд Уральского округа рассмотрит похожую кассацию «Системы» и ее АО «Система-инвест» на определения судов нижестоящих инстанций об отказе отменить обеспечительные меры в виде ареста активов корпорации по иску «Роснефти». В этих жалобах компании оспаривают определение Арбитражного суда Башкирии от 12 июля и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 сентября.

Жалобы касаются одного и того же решения, но они не были объединены в одно производство и поэтому рассматриваются в разное время, объясняет «Интерфакс».

«Роснефть» ранее обратилась в суд для взыскания с АФК 170,6 млрд руб. Компания считает, что понесла такие убытки из-за реорганизации «Системой» активов «Башнефти» в 2014 г. По ходатайству истца были арестованы активы «Системы» – 31,76% ПАО «МТС», 100% «Медси» и 90,47% БЭСК. Арест коснулся активов общей стоимостью 185 млрд руб., т. е. с запасом почти в 15 млрд руб. к первоначальной сумме требований.

23 августа Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» и взыскал с АФК 136 млрд руб. Обе стороны обжаловали это решение.