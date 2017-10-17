Бюджет не получит всю сумму за пакет РЖД в «Трансконтейнере» через дивиденды

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РБК: В «американском департаменте» «фабрики троллей» перед выборами в США работало около 90 человек

Журнал РБК узнал детали работы и финансирования «американского отдела» так называемой фабрики троллей с ул. Савушкина в Петербурге. Портал нашел и подтвердил причастность сотрудников «фабрики» к 120 сообществам и тематическим аккаунтам в соцсетях, которые уже заблокированы, и подсчитал совокупные расходы на предвыборную кампанию в США.

По подсчетам журнала, общее число подписчиков 120 заблокированных сообществ и аккаунтов – почти 6 млн человек, из которых более половины приходилось на Facebook, а около трети – на Instagram. Анализ заблокированных групп показал, что чаще всего «тролли» поднимали темы расовых и национальных конфликтов и политические вопросы. На раскрутку этих тем в основном и тратился рекламный бюджет в соцсетях, который составлял 240 000–260 000 руб. в месяц, или $43 000 в год, или под $90 000 за два года. Журнал ссылается на внутреннюю статистику «фабрики» и на подтверждение ее источников в организации. По словам источников РБК, в Twitter, Tumblr и Imgur реклама не покупалась. Размещение рекламы в Google собеседники с «фабрики» также отрицают, уточняя лишь, что «были тесты, но продолжения не получили».

Тwitter занимались около 10 сотрудников «американского отдела» «фабрики» с десятками аккаунтов. По словам сотрудника организации, целью в Twitter было создание аккаунтов и проведение флешмобов, которые будут подхватывать крупные СМИ и ключевые медиаперсоны.

Подлинность большей части списка аккаунтов подтверждается скриншотами с постами групп и отдельных аккаунтов, сделанными из внутренней панели администраторов (тоже заблокированы), пишет журнал. Причастность «троллей» к имеющемуся списку подтвердил также источник журнала РБК, близкий к руководству «фабрики». Кроме того, больше половины аккаунтов в Twitter зарегистрированы на номера с префиксом +7, следует из данных сервиса восстановления пароля.

По статистике Facebook, около 10 млн уникальных пользователей из числа жителей США видели хотя бы одно рекламное объявление, созданное структурами, связанными с «фабрикой». По данным внутренней статистики организации, в августе 2016 г. минимальный показатель был 15 млн просмотров в неделю, в октябре 2016 г. – рекордные 70 млн просмотров в неделю.

К лету 2016 г. численность «американского департамента» выросла почти втрое, до 80–90 человек, при общем штате «фабрики» около 200–250 человек, отмечает РБК, не учитывая журналистов других порталов «фабрики». Сейчас в департаменте около 50 человек.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле размещением политической рекламы в соцсетях не занимались. Источники журнала РБК, близкие к руководству «фабрики», говорят, что «никакой прямой кооперации с сотрудниками аппарата президента (АП) не было». «Пригожин и его люди сами инициировали этот процесс», – настаивает источник, близкий к одному из департаментов АП. Евгений Пригожин не ответил на запрос журнала.

15 октября бывший «тролль», работавший в Агентстве интернет-исследований, рассказал «Дождю» о целях работы с общественным мнением в США. «У нас не было цели повернуть американцев к России. У нас была цель – настроить американцев против своего же правительства. Вызвать беспорядки, вызвать недовольство, понизить рейтинг Обамы», – объяснил он.