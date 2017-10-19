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Руководитель Приморья назвал безобразием ситуацию на Лермонтовском ГОКе и уволил его директора

Через две недели после назначения врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко побывал на проблемном Лермонтовском горно-обогатительном комбинате (ЛГОК) и решил уволить его директора Владимира Калиновского. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации, ГОК возглавил топ-менеджер учредителя этого предприятия Юрий Данилов. ЛГОК - один из двух российских производителей вольфрамового концентрата. На данный момент единственным источником финансирования производственной деятельности комбината являются субсидии из бюджета Приморья.

На встрече с рабочими ГОКа Тарасенко заявил, что «такого безобразия», как на этом предприятии, он еще не видел. «Пока обещать ничего не хочу, но вижу, какие есть трудности, буду вам помогать. Привезу вам сюда инвестора, который готов вкладывать деньги, открывать разрезы», - сказал А. Тарасенко на встрече с трудовым коллективом.

Производство на руднике Лермонтовского месторождения было остановлено в сентябре 2008 г., напоминает «Интерфакс». В июне 2009 г. имущество предприятия за символическую цену было передано в аренду на пять лет краевому ГУП «Примтеплоэнерго». Оно для восстановления производства на руднике создало филиал - «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат». В июне 2013 г. было зарегистрировано ООО «Лермонтовский ГОК», единственным учредителем которого является КГУП «Примтеплоэнерго». Администрация Приморья для погашения долгов по зарплате выдала ГОКу кредит под гарантию губернатора. За счет этого предприятие восстановило добычу вольфрама и запустило в работу фабрику по его обогащению. В октябре 2016 г. ЛГОК приостановил работу в связи с истощением ресурсной базы. Рабочих отправили в отпуск с сохранением части зарплат, предупредив о возможных сокращениях.

В июне 2017 г. ЛГОК возобновил добычу руды после получения первого транша субсидии из краевого бюджета. Запуск основного производства был запланирован на 20 сентября. Его пришлось отложить, так как у комбината не осталось денег.