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Руководитель Приморья назвал безобразием ситуацию на Лермонтовском ГОКе и уволил его директора

Интерфакс
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Через две недели после назначения врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко побывал на проблемном Лермонтовском горно-обогатительном комбинате (ЛГОК) и решил уволить его директора Владимира Калиновского. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации, ГОК возглавил топ-менеджер учредителя этого предприятия Юрий Данилов. ЛГОК - один из двух российских производителей вольфрамового концентрата. На данный момент единственным источником финансирования производственной деятельности комбината являются субсидии из бюджета Приморья.

На встрече с рабочими ГОКа Тарасенко заявил, что «такого безобразия», как на этом предприятии, он еще не видел. «Пока обещать ничего не хочу, но вижу, какие есть трудности, буду вам помогать. Привезу вам сюда инвестора, который готов вкладывать деньги, открывать разрезы», - сказал А. Тарасенко на встрече с трудовым коллективом.

Производство на руднике Лермонтовского месторождения было остановлено в сентябре 2008 г., напоминает «Интерфакс». В июне 2009 г. имущество предприятия за символическую цену было передано в аренду на пять лет краевому ГУП «Примтеплоэнерго». Оно для восстановления производства на руднике создало филиал - «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат». В июне 2013 г. было зарегистрировано ООО «Лермонтовский ГОК», единственным учредителем которого является КГУП «Примтеплоэнерго». Администрация Приморья для погашения долгов по зарплате выдала ГОКу кредит под гарантию губернатора. За счет этого предприятие восстановило добычу вольфрама и запустило в работу фабрику по его обогащению. В октябре 2016 г. ЛГОК приостановил работу в связи с истощением ресурсной базы. Рабочих отправили в отпуск с сохранением части зарплат, предупредив о возможных сокращениях.

В июне 2017 г. ЛГОК возобновил добычу руды после получения первого транша субсидии из краевого бюджета. Запуск основного производства был запланирован на 20 сентября. Его пришлось отложить, так как у комбината не осталось денег.

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Бизнес
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Минтранс намерен сделать обязательными требования к финансовой устойчивости авиакомпаний

Ведомости
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Требования к финансовой устойчивости авиакомпаний могут быть внесены в обязательные к исполнению Федеральные авиационные правила, пишет «Коммерсантъ». До сих пор они прописывались лишь в методике, утверждавшейся приказом Минтранса. Особое внимание планируется уделить задержкам зарплаты и авиапроисшествиям. Кроме того Минтранс и Аналитический центр при правительстве «разрабатывают меры по оздоровлению отрасли на ближайшую пятилетку», заявила накануне глава департамента госполитики в гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

Пересмотр критериев финансовой устойчивости авиакомпаний потребовался после ситуации с авиакомпанией «ВИМ-авиа», которая из-за долгов с конца сентября приостановила перевозку туристов. В этот момент за границей находились почти 39 000 пассажиров авиакомпании. На следующий день министр транспорта Максим Соколов получил дисциплинарное взыскание от президента. Одной из причин резкой критики стало то, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» соответствовала всем официально утвержденным требованиям к авиаперевозчикам. «Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними? Критериям соответствует, а работать не может!» — возмущался Владимир Путин. Ущерб от действий топ-менеджеров «ВИМ-Авиа» превысил 4,7 млрд руб.

Сейчас оценка финансовой устойчивости авиакомпаний основывается на 14 финансовых показателях, ключевой из которых— отношение ресурсов на полгода к среднемесячной выручке. По этому показателю и срока погашения кредиторской задолженности компания включается в одну из четырех групп по степени риска потери платежеспособности.

Собеседник издания в одной из авиакомпаний считает, что методику следует «существенно упростить» и использовать наиболее достоверные и легко проверяемые показатели, такие как чистый долг и остаток денежных средств. Проблемные авиакомпании, по его мнению, следует ограничивать до начала летних продаж.

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Бизнес
Новости

«Аврора» собирается принять на работу экс-сотрудников «ВИМ-Авиа»

РИА Новости/Ведомости
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Авиакомпания «Аврора» заявила о готовности трудоустроить сотрудников «ВИМ-Авиа», которая находится в настоящий момент в тяжелом финансовом положении. Вместе с тем заявлений об этом от перевозчика пока не поступало. Об этом рассказала в четверг «РИА Новости» пресс-секретарь единого дальневосточного перевозчика Татьяна Козырева.

По словам Козыревой, на данный момент в «Авроре» есть вакансии инженера по эксплуатации воздушного судна, командира воздушного судна DНС-8 и авиатехника для работы в Южно-Сахалинске. Компания также готова оплатить проезд к месту работы, а также частично компенсировать затраты на аренду жилья.

Ранее Росавиация информировала, что планирует помочь в трудоустройстве летного, кабинного и инженерно-технического состава «ВИМ-Авиа».

В среду авиакомпания iFly сообщила о готовновсти взять на работу 260 сотрудников «ВИМ-авиа». «Аэрофлот» готов трудоустроить 249 сотрудников «ВИМ-авиа», а «Уральские авиалинии» - 161 человека. «Азимут» может предложить 40 вакансий.

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Политика
Новости

В Киеве люди начали собираться на митинг к зданию Верховной рады

РИА Новости/Ведомости
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К лагерю митингующих у стен Верховной рады в Киеве начинают приходить люди. Они собираются принять участие в акции протеста. Об этом сообщает в четверг «РИА Новости».

19 октября члены украинского кабмина собираются провести заседание, в ходе которого они обсудят требования участников акции протеста. Ее организаторы анонсировали на сегодня новый митинг.

Основные требования протестующих - отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Митинг в центре Киева начался 17 октября. Активисты разбили палаточный городок у стен парламента и заявили, что не уйдут, пока их требования не будут выполнены.

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Политика
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Депутаты хотят ужесточить наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы

Ведомости
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Наказание за ложные телефонные звонки о заложенных бомбах должно составить от 5 до 10 лет лишения свободы, считают авторы поправок в УК. Группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия») в ближайшее время собирается внести их на рассмотрение Госдумы, сообщает РБК.

Сейчас поправки проходят «окончательное согласование», рассказал Пискарев. Документ, по его словам, разрабатывался комитетом совместно с силовиками и экспертами. Депутат подчеркнул, что телефонный терроризм – «никакая не детская шалость, а преступление, которое должно соответствующим образом наказываться».

Действующие нормы УК предполагают ответственность за «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» в виде штрафа до 200 000 руб., исправительных работ или лишения свободы на срок до трех лет. В случае наступления тяжких последствий срок может быть увеличен до пяти лет. Ранее депутаты обсуждали также увеличение штрафа до 500 000 руб., а уголовную ответственность по уже действующим частям УК – до пяти лет, а в случае тяжких последствий – до семи.

С 10 сентября в России началась волна телефонного терроризма. За месяц поступили анонимные звонки о минировании 2340 объектов в 144 городах страны, эвакуировано было более 960 000 человек. По оценкам ФСБ, ущерб для эвакуированных объектов составил 300 млн руб., а затраты МЧС на оперативные мероприятия - 1 млрд руб.

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Политика
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В «Почте России» проверят ситуацию с «заблудившимся» письмом вице-спикера Госдумы

Интерфакс/Ведомости
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«Почта России» собирается проверить ситуацию по факту пропажи почтового пакета, который был отправлен вице-спикером Госдумы Ольгой Епифановой через почтовое отделение в здании на Охотном Ряду в Республику Коми. Об этом рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе парламентария в четверг.

Представители руководства «Почты России» уже связались с приемной зампреда Госдумы и уточнили сведения по «заблудившемуся» письму для проведения проверки.

В среду Епифанова пожаловалась министру связи Николаю Никифорову на пропажу служебного документа, отправленного «Почтой России». Она сообщила об этом в ходе правительственного часа в Думе, посвященного работе «Почты России».

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Финансы
Новости

Московский кредитный банк проведет SPO

Ведомости
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Московский кредитный банк (МКБ) сообщил о планах провести SPO. Кредитная организация собирается предложить до 3,2 млрд акций нового выпуска, цена будет установлена в рублях. У акционеров банка, зарегистрированных в реестре по состоянию на 29 октября 2016 г., будет с 10 по 19 октября преимущественное право на покупку акций пропорционально их долям на 29 октября прошлого года. По истечении срока преимущественного права оставшиеся акции будут предложены российским и иностранным инвесторам.

Встречи с инвесторами МКБ начнет с 19 октября. Цена предложения должна быть названа 25 октября, после того как набсовет банка утвердит эту цену и дату начала размещения.

Заявки на приобретение акций, выставленные инвесторами напрямую через Московскую биржу (в том числе через брокерскую компанию), подлежат оплате в российских рублях. Инвесторы, заявки которых будут агрегированы и выставлены через Московскую биржу совместными букраннерами, получат возможность, с учетом требований российского валютного контроля, заплатить букраннерам в рублях или в долларах США.

Ожидается, что ООО «Концерн «Россиум» (владеет 56,83% акций МКБ) подпишется как минимум на такое количество акций (без реализации своих преимущественных прав), которое будет необходимым для сохранения контроля над МКБ Романом Авдеевым, основным бенефициаром концерна.

Совместными глобальными координаторами SPO стали Otkritie Capital International Limited и Societe Generale, совместными букраннерами - ООО «АТОН» и ООО «БК «Регион».

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Политика
Новости

Северная Корея пригрозила США «невообразимым ударом в неожиданный момент»

Ведомости
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США должны быть готовы к тому, что они столкнутся с «невообразимым ударом в неожиданный момент», говорится в заявлении официального северокорейского агентства ЦТАК. Так Пхеньян отреагировал на проведение совместных маневров американских и южнокорейских ВМС с флагманским авианосцем «Рональд Рейган». В КНДР отметили, что США сами доставили к северокорейским берегам «те цели, которые мы считаем своими главными целями», цитирует заявление «Рёнхап».

Совместные маневры США и Южной Кореи стартовали 16 октября и завершатся 20 октября. В них принимает участие ударная корабельная группа, в которую, помимо «Рональда Рейгана», входят два эсминца — «Стэтем» и «Мастин». С южнокорейской стороны в учениях задействованы эсминец класса «Седжонг Великий» и самолеты P-3 Orion для борьбы с подводными лодками. Как ожидается, в маневрах примет участие до 40 боевых кораблей.

Учения проводятся на фоне очередного обострения северокорейского конфликта, связанного с ядерными и ракетными испытаниями КНДР. На следующий день после начала учений Пхеньян заявил, что ситуация на Корейском полуострове «достигла критической точки и ядерная война может начаться в любой момент». Воинственная риторика как со стороны Пхеньяна, так и Вашингтона сопровождается заявлениями США о готовности к переговорам.

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Новости

ABC News узнали о работе российских троллей с американскими активистами

Ведомости
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Российские интернет-тролли «из компании, которую связывают с президентом Владимиром Путиным», в 2016 г. пытались воздействовать на общественность в США через американских активистов-правозащитников. С их помощью они старались усилить напряженность на расовой почве и ожесточить разлад по политическим вопросам. Это ABC News рассказали конгрессмены, которые участвуют в расследовании возможного российского вмешательства в президентские выборы.

По их словам, две интернет-группы, защищающие права афроамериканцев - BlackMattersUS и BlackFist, использовались российскими агентами, которые таким образом выходили на американских активистов напрямую, помогали им устраивать акции, тренироваться в самообороне и создавать музыкальные видеоролики. В ряде случаев активисты даже получали финансовую поддержку, добавили собеседники ABC. Эту деятельность они связывают с российским «Агентством интернет-исследований», которое базируется в Петербурге и которое в конгрессе считают ключевым участником российской операции по воздействию на выборы в США.

Аккаунты обеих групп в Facebook и Twitter уже заблокированы, связаться с их участниками ABC News не смогли. Однако журналистам удалось выйти на некоторых участников акций, организованных этими группами.

Исполнитель хип-хопа из Сент-Луиса Ронни Хустон рассказал ABC, что кто-то якобы из группы BlackMattersUS попросил его записать песню к короткому видео про протесты против убийств чернокожих полицейскими. Если бы он знал, что группа не связана с правозащитным движением Black Lives Matter, он ни за что бы не согласился ей помочь.

Российская «фабрика троллей» могла стоять за двумя проафроамериканскими блогерами - Уильямом и Кэльвином, которые выкладывали посты и видео с острым политическим содержанием и в том числе критиковали Хиллари Клинтон.

Работа троллей после выборов не завершилась, отмечают ABC News. По их данным, уже в 2017 г. не меньше пяти тренеров в США получили деньги от группы BlackFist, чтобы проводить бесплатные уроки по самообороне для всех, кто хочет уметь защищать свои права. Тренер из Бруклина Омонвейл Эйдевейл сообщил, что через PayPal получил $320 за четыре тренировки в месяц.

Недавно журнал РБК рассказал о деталях работы и финансирования «американского отдела» петербургской «фабрики троллей». РБК нашел и подтвердил причастность сотрудников «фабрики» к 120 сообществам и тематическим аккаунтам в соцсетях, которые уже заблокированы, и подсчитал совокупные расходы на предвыборную кампанию в США. Анализ заблокированных групп показал, что чаще всего «тролли» поднимали темы расовых и национальных конфликтов и политические вопросы. На раскрутку этих тем в основном и тратился рекламный бюджет в соцсетях, который составлял 240 000–260 000 руб. в месяц, или $43 000 в год, или под $90 000 за два года.

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Новости

Зюганов устыдил Собчак за намерение превратить выборы в трагикомедию

Ведомости
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал телеведущую Ксению Собчак, заявившую о намерении баллотироваться в президенты, не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию. «Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла», — приводит его слова «РИА Новости».

Зюганов рассказал, что Собчак стала одним из антигероев в опубликованной им книге «Отчет пошел». «Я там привожу высказывания самых злобных русофобов. И там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться… Тем более [она] хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно», — добавил Зюганов.

Накануне Собчак заявила о намерении баллотироваться в президенты, чтобы у избирателей, которые хотят проголосовать «против всех», была такая возможность - отдав голос за нее.

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В Канаде вступил в силу закон имени Сергея Магнитского

Ведомости
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В Канаде вступил в силу закон имени Сергея Магнитского, аналог американского «акта Магнитского», следует из сообщения на сайте парламента страны. 18 октября он получил королевское одобрение, а это последняя стадия, которую проходят законопроекты в Канаде. Закон позволяет Канаде вводить санкции в отношении иностранных граждан, ответственных за грубые нарушения международно признанных прав человека. В частности, им могут запретить въезд в Канаду.

Комментируя вступление закона в силу, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада имеет в мире репутацию страны, которой дороги демократические ценности и которая защищает права человека. «Этот новый закон, который в парламенте поддержали разные партии, ясно продемонстрировал, что Канада принимает все необходимые меры, чтобы реагировать на грубые нарушения прав человека и значимые преступления коррупционного характера, которые совершаются в других странах», - сказала она (цитата по CBC News).

Посольство России в Канаде заявило, что принятие этого закона противоречит здравому смыслу. «Нерациональный акт, спонсируемый беглым мошенником и налоговым уклонистом, а также людьми, которые ненавидят Россию», - говорится в микроблоге дипмиссии в Twitter. Инициатором принятия законов, аналогичных «акту Магнитского», по всему миру является инвестор Билл Браудер.

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Новости

Экс-губернатор Новосибирской области признан виновным в превышении служебных полномочий

Ведомости
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Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего губернатора Василия Юрченко виновным в превышении служебных полномочий. «Суд посчитал вину Юрченко установленной», - приводит «Интерфакс» слова судьи Аллы Веселых. Оглашение приговора продолжается.

Гособвинитель настаивал на назначении Юрченко наказания в виде четырех лет лишения свободы. Сумма причиненного по вине Юрченко ущерба ОАО «Газтранском» была снижена с 17,7 млн до 14 млн руб.

Защита просила суд оправдать Юрченко за отсутствием состава преступления, подчеркивая, что отмена аукциона, в которой обвиняют экс-губернатора, позволила избежать нанесения «многомиллионного вреда» бюджету области.

Следствие полагает, что в 2010 г. занимавший тогда пост первого вице-губернатора Юрченко отменил аукцион по продаже земли в центре Новосибирска, принадлежащей ОАО «Газтранском», которое на 100% принадлежит региону. Затем он способствовал адресной продаже участка коммерческой организации по заниженной цене, считает следствие. Предполагалось, что на этом участке, где до середины 2000-х гг. находилось лечебное учреждение, будет построена гостиница, но так до сих пор ничего и не возведено.

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