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Сечин считает проигрышем для всех риски искусственных ограничений на рынке нефти

Риски снятия объемов нефти с рынка по причине искусственных ограничений – это проигрыш для всех в отрасли, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Он сказал это на Евразийском экономическом форуме в Вероне. По его убеждению, искусственные ограничения осуществляются в ущерб реальной энергобезопасности, интересам потребителей и в угоду часто конъюнктурной политической повестке.

Также он отметил нерациональные действия мировых и региональных регуляторов, которые часто вводят санкционные ограничения, искажающие рыночную природу отрасли, и дают возможность для спекулятивных и посреднических операций.

По словам Сечина, цель соглашения ОПЕК+ - нормализация уровня запасов нефти - полностью еще не реализована, говорить о переломе на нефтяном рынке еще рано. За девять месяцев, пока действует договоренность, избыточные запасы сократились на 60 млн баррелей, это всего 25% от необходимого сокращения, сказал он.

Стабилизацию рынка затрудняет отсутствие достоверной и прозрачной информации и аналитики о запасах, спросе и предложении, добавил руководитель «Роснефти». Отсутствие такой информации создает почву для спекулятивных манипуляций рынком ради краткосрочной выгоды, отметил он.

Сечин также предупредил, что IPO Saudi Aramco имеет риск не состояться в рамках полноценного международного листинга ввиду ряда факторов из-за рисков юридического и законодательного плана. Само IPO он назвал сделкой, нужной рынку и призванной повысить прозрачность данных по объему запасов и перспективных уровней производства. Те сценарии частного размещения акций или локального листинга, которые сейчас обсуждаются, не достигнут целей, которые изначально ставили организаторы IPO, считает он.