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«Сумма» хочет купить весь пакет РЖД в «Трансконтейнере»

Председатель совета директоров «Сумма» Зиявудин Магомедов заявил о том, что группа компаний готова приобрести весь пакет, принадлежащий РЖД в «Трансконтейнере». Об этом он сообщил в кулуарах Всемирного форума молодежи и студентов, проводимого в Сочи.

«Знаете, я так понимаю, выставляться будет 51%, мы хотим купить его», - сказал он.

По его словам, «Сумма» готова к участию в открытом конкурсе, если его решат провести. Магомедов также отметил, что «Сумма» при приобретении пакета в «Трансконтейнере» может выставить оферту на доли других акционеров.