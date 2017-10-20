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Chevron приостанавливает добычу в Курдистане

Американская компания Chevron приостанавливает бурение и добычу нефти в Иракском Курдистане, сообщает The Wall Street Journal. Это связано как с продолжающимися столкновениями в районе нефтеносного района Киркук, так и со сложностями, которые компания испытывает при обновлении персонала, работающего на промыслах в Курдистане. Проблемы возникают в результате авиационной блокады со стороны Ирана, Турции и Ирака.

25 сентября в Курдистане прошел референдум, на котором большинство проголосовало за отделение автономии. Киркук, не входящий в состав Курдистана, присоединился к референдуму в одностороннем порядке. 16 октября премьер-министр страны Хейдар аль-Абади отдал распоряжение о начале кампании по восстановлению безопасности и стабильности в спорных с курдской автономией регионах, в том числе в Киркуке, отмечает ТАСС. Правительство Ирака считает незаконными соглашения о разработке нефтегазовых месторождений, если они были заключены без участия министерства нефти страны.

18 октября «Роснефть» объявила о заключении с правительством Курдской автономии соглашения о покупке 80%-ной доли в пяти нефтяных месторождениях региона. Сумма сделки может составить около $400 млн. Суммарные запасы месторождений – около 670 млн барр. нефти.

Сегодня же «Роснефть» сообщила о вхождении в проект по эксплуатации нефтепровода в Иракском Курдистане. Доля российской компании может составить 60%, еще 40% - действующему оператору нефтепровода KAR Group. В феврале 2017 г. Rosneft Trading SA заключила трехлетнее соглашение о покупке нефти на $1 млрд.

В сентябре «Роснефть» также информировала о готовности профинансировать строительство газопровода мощностью более 30 млрд куб. м в год в Турцию.