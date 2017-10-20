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«Обувь России» назвала цену акции для IPO

Цена акций в рамках первичного размещения «Обуви России» на Московской бирже составляет 140 руб. за бумагу. Как передает «Интерфакс», это говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации. Раньше такую цену назвали источники «Ведомостей» и Reuters.

Компания размещает допэмиссию объемом 42 396 000 акций номиналом 100 руб. В рамках опциона на доразмещение могут быть реализованы еще до 4 239 600 акций, принадлежащих основателю и генеральному директору компании Антону Титову.

Общий объем предложения составляет приблизительно 6,2 млрд руб. в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения или приблизительно 5,9 млрд руб. - без этого опциона, сообщила компания. После размещения рыночная капитализация «Обуви России» составит приблизительно 15,8 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free float) составит приблизительно 39,4% от увеличенного акционерного капитала, если никакие акции не будут возвращены Антону Титову по истечении периода стабилизации.

Глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступают ВCS Global Markets, Citigroup, Renaissance Capital и Sberbank CIB. Sberbank CIB, действуя в качестве стабилизационного менеджера, от имени совместных букраннеров имеет право в целях стабилизации приобрести на рынке до 2 119 800 существующих акций (опцион дополнительного размещения) в течение 30 календарных дней.