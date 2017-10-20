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«Коммерсантъ» узнал о планирующихся надбавках на чукотскую энергостройку

Потребителям европейской части России и Сибири придется оплачивать надбавку за строительство энергообъектов на Чукотке, выяснил «Коммерсантъ». Предложение вернуть часть бюджетных затрат за счет включения надбавки для оптового рынка рассматривается «в качестве основного варианта», говорит собеседник издания, знакомый с ситуацией в правительстве.

Перестройка энергосистемы Чаун-Билибинского узла на западе Чукотки потребовалась из-за закрытия Билибинской АЭС мощностью 48 МВт. Первый из четырех блоков будет выведен в 2019 г., остальные — в течение десяти лет. Замещать АЭС в 2018–2021 гг. предполагается дизельными ТЭС (ДЭС) на 24 МВт и котельной в Билибино. Кроме того планируется построить две ЛЭП 110 кВ до Певека. Там в конце 2019 г. установят плавучую АЭС (ПАТЭС) на 70 МВт.

Одну из ЛЭП стоимостью до 5 млрд руб. планируется строить за счет «Русгидро», говорится в протоколе совещания в правительстве от 19 сентября. В компании источник средств не называют, но ранее заявляли, что денег на стройку нет. Профинансировать вторую ЛЭП в протоколе предлагается за счет бюджета или «продлить срок действия надбавки» к цене оптового энергорынка для Чукотки на срок до семи лет. С 1 сентября заработал механизм снижения энерготарифов Дальнего Востока. Льготный тариф будет компенсироваться надбавкой к цене оптового энергорынка в европейской части России, Сибири и на Урале. Для Чукотки доплата составит 2,6 млрд руб. в 2017 г., для всего Дальневосточного округа — 24 млрд руб.

На чукотскую стройку из федерального бюджета предполагается взять 10 млрд руб., из Резервного фонда — 3 млрд руб., из средств «Росатома» — 13,5 млрд руб. Общая стоимость объектов ранее оценивалась Минэнерго в 43 млрд руб.