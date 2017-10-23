Мексиканская Interjet готова к созданию СП для производства запчастей для SSJ-100
Мексиканская авиакомпания Interjet хочет создать совместное предприятие по производству запчастей для самолетов SSJ-100 совместно с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС), сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Мигеля Алемана Веласко.
«Речь идет о создании предприятия, компании по запчастям, которые можно будет делать в Мексике или в другой стране вместе с россиянами. Сейчас в Майами уже есть одно, Мексика является в нем партнером», — сказал Алеман после встречи с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. По итогам встречи был подписан документ о дальнейшем развитии сотрудничества между Interjet и ГСС.
В ГСС подчеркивают увеличение эксплуатационной надежности парка самолетов Sukhoi Superjet 100. По данным компании, с июля 2016 г. по июнь 2017 г. этот показатель вырос с 96,64 до 97,85%. Количество отказов и неисправностей на 1000 часов полета (показатель К1000) в июне 2017 г. сократилось до 89,6, что на 40% лучше, чем годом ранее. Регулярность вылета по парку в июне 2017 г. составила 97,87% против 96,99% в июле 2016 г.