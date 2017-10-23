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Суд отказал Сбербанку в признании банкротом Эдуарда Сагалаева

Арбитражный суд Москвы отказал Среднерусскому банку Сбербанка России в банкротстве тележурналиста и президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева Эдуарда Сагалаева. Как сообщает «Интерфакс», суд признал заявление банка необоснованным и прекратил производство по делу. В суде представитель банка заявил, что долг урегулирован в деле о банкротстве основного должника и попросил признать заявление о банкротстве Сагалаева необоснованным. Представитель Сагалаева согласился, что «оснований для признания заявления обоснованным не имеется», передает «Прайм».

На предыдущих заседаниях стороны сообщали о подготовке мирового соглашения по делу о банкротстве должника.

Иск о банкротстве Сагалаева был подан 10 апреля. Представитель банка объяснял, что просил признать журналиста банкротом «в связи с неисполнением последним обязательств по договору поручительства».

Сагалаев рассказывал «Коммерсанту», что он был поручителем по кредиту своего сына, который брал деньги у Сбербанка на создание клиники. По его словам, клиника была создана пять лет назад и работает, должник выплачивал кредит, но «в связи с кризисом возникли некоторые затруднения». «Мы вели переговоры со Сбербанком о подписании мирового соглашения. Вроде все было нормально, но Сбербанк, видимо, решил ускорить процесс таким образом», - говорил он в апреле.