Сервис доставки еды HelloFresh рассчитывает на оценку в 1,5 млрд евро на IPO

Политика

Новости

Обе палаты конгресса начали искать коррупцию в сделке «дочки» «Росатома» с Uranium One

Комитет по надзору палаты представителей конгресса США начал изучать заключенную при президенте Обаме сделку, по которой добывающая уран «дочка» «Росатома» – «Атомредметзолото» (АРМЗ) – в 2009 г. получила 16,6% акций канадской Uranium One, имеющей право добывать уран в США. Это Fox News сообщил член палаты представителей республиканец Рон Десантис. Сделка была заключена, когда Хиллари Клинтон была госсекретарем США. В 2013 г. «Атомредметзолото» консолидировало Uranium One. В США подозревают, что сделке способствовали связи российских инвесторов с семьей Клинтон и что Клинтоны могли помочь «Росатому» за пожертвования в свой фонд.

На прошлой неделе проверять эту сделку начал и юридический комитет сената.

Десантис заявил, что он общался с засекреченным информатором ФБР, который ранее указал спецслужбе на коррупционный характер сделки. Конгрессмен надеется, что этот человек сможет дать показания в конгрессе. Сенатор Чарлз Грэссли уже попросил минюст США снять запрет этому информатору на разглашение информации.

Ранее газета The Hill писала, что у ФБР еще до заключения этой сделки, в 2009 г., были доказательства вовлеченности российских чиновников в коррупционную деятельность, целью которой было дать «Росатому» доступ на рынок США. Газета ссылалась на документы ФБР и других правительственных структур и судебные материалы. По ее данным, российские представители атомной отрасли были уличены в США в подкупах, откатах, вымогательстве и отмывании средств в нарушение американских антикоррупционных законов. Также у ФБР было свидетельство очевидца, подкрепленное документами, о том, что чиновники российской атомной отрасли перечисляли миллионы долларов в пользу благотворительного фонда Билла Клинтона в период, когда Хиллари возглавляла госдеп. Госдеп участвовал в одобрении сделки американскими регуляторами. Минюст США, вместо того чтобы немедленно предъявить обвинения уже в 2010 г., еще четыре года продолжал расследование, не информируя конгресс и общественность о коррупционных действиях российских атомщиков в период, когда администрация Обамы «приняла два крупных решения в пользу коммерческих амбиций Путина в атомной отрасли», пишет The Hill.

Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании, а затем и после избрания предлагал изучить «сделку Билла и Хиллари», которая дала России доступ к урановым рудникам США, «деньги, которые поступали Биллу за выступления в России», «перезагрузку» Хиллари с Россией и ее похвалы в адрес России, а также российскую компанию Джона Подесты, руководителя избирательного штаба Клинтон.

Представитель Клинтон, комментируя нападки Трампа, в 2016 г. говорила, что Клинтон не участвовала в работе по одобрению подобных сделок. Фактчекерская организация Politifact ранее также оценивала подозрения в адрес Хиллари Клинтон в отношении сделки с Uranium One как преимущественно ложные, поскольку у Клинтон в госдепартаменте не было полномочий одобрить или отклонить эту сделку.

The New York Times и The Wall Street Journal проводили свои расследования, выясняя, могли ли Клинтоны за пожертвования в свой фонд помочь корпорации «Росатом» получить доступ к 20% урановых рудников США через сделку по покупке Uranium One. Как Хиллари Клинтон, бывшая руководителем госдепартамента в 2009–2013 гг., одобряла приобретение Uranium One российской компанией, говорилось в расследовании The New York Times. По мнению газеты, фонд председателя совета директоров Uranium One Иена Телфера перечислил фонду семьи Клинтон четыре транша в сумме на $2,35 млн, причем данные о них не были опубликованы Хиллари Клинтон вопреки договоренности с Бараком Обамой. Пожертвования перечисляли и другие менеджеры Uranium One, указывала газета в 2015 г. По утверждению Трампа, брат руководителя избирательного штаба Клинтон Джона Подесты незаконно получил от Uranium One $180 000.