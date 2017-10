«Коммерсантъ» узнал о планах правительства снизить НДПИ для СП «Газпрома» с иностранцами

Финансы

Новости

Экспобанк договорился о покупке «Япы Креди Банк Москва»

Российский Экспобанк подписал соглашение с турецким Yapi ve Kredi Bankasi A. S. о покупке 100% акций АО «АКБ «Япы Креди Банк Москва». Сделку планируется закрыть до конца 2017 г. после получения необходимых согласований ЦБ, говорится в сообщении банка.

Япы Креди Банк Москва получил лицензию Банка России регулятора в 1993 г., до этого с 1988 г. работал на российском рынке в качестве представительства. Он сосредоточен на кредитовании корпоративных клиентов, главным образом турецких компаний, работающих в России. Прибыль банка по итогам 2016 г. по РСБУ составила 253,9 млн руб.

«Мы планируем сохранить высокий уровень сервиса и хотим усилить свою компетенцию по сопровождению иностранных клиентов.», - приводятся в сообщении слова члена совета директоров Экспобанка, Кирилла Нифонтова.

Для Экспобанка это уже седьмая междуная сделка. Ранее он приобрел ЗАО «Королевский Банк Шотландии» в России у Royal Bank of Scotland (RBS), казахскую дочку Royal Bank of Scotland (RBS), а также дочерний «Барклайс Банк» у Barclays из Великобритании, Marfin Bank A. D. Beograd из Сербии у Cyprus Popular Bank Public Co Ltd., LBBW Bank CZ a.s., WestLB Vostok у WestLB AG и FB-Leasing у VR Leasing AG из Германии.