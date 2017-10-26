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«Коммерсантъ» узнал о планах правительства снизить НДПИ для СП «Газпрома» с иностранцами

Поручение премьер-министра Дмитрия Медведева проработать вопрос о снижении НДПИ для проектов «Газпрома» с участием иностранных инвесторов на этой неделе получили Минфин, Минэнерго и Минэкономики, пишет «Коммерсантъ». С такой просьбой к российским властям на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям, состоявшемся 16 октября, обратился глава BASF Курт Бок. Снижение НДПИ должно коснуться российских добывающих проектов его «дочки» Wintershall.

В России Wintershall разрабатывает первый блок ачимовских залежей Уренгойского месторождения, где у них с«Газпромом» по 50%, а также Южно-Русское месторождение, где у Wintershall - 35%, у австрийской OMV - 25%, а остальное - у «Газпрома». В 2020-2021 гг. планируется начать освоение четвертого и пятого блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения. В этом проекте помимо «Газпрома» и Wintershall также участвует OMV.

В Wintershall подтвердили, что Бок принимал участие в заседании совета и участвовал «в различных переговорах», но их содержание не прокомментировали. В прошлом году глава Wintershall Марио Мерен в интервью изданию заявлял, что увеличение налогов в 2016-2017 гг. для «Газпрома» сказалось и на его партнерах.

В Минфине заявили, что «поручение есть, вопрос прорабатывается», уточнив, что «исключений для иностранцев не предполагается», поскольку «у нас действует принцип равенства налогообложения». Чиновник пояснил, что «обсуждается только снижение НДПИ в части надбавки для «Газпрома», которая действует с этого года», но не до «уровня независимых экспортеров газа».

По действующей редакции НК, с 2018 г. повышающий коэффициент для «Газпрома» по уплате НДПИ снизится с нынешних 2,27 до 1,4. При уплате налогов с двух проектов по правилам 2016 г. экономия составила бы всего около 1 млрд руб. В то же время собеседники издания уверены, что вопрос остается открытым и возможны более серьезные льготы. Например, для «Газпром нефти», которая платит НДПИ на газ как независимый производитель.