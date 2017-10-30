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Прокуратура оштрафовала «Якутскэнерго» за молчание об аварии 1 октября

Прокуратура Якутии оштрафовала «Якутскэнерго» на 100 000 руб. за то, что компания не уведомила Единую дежурную диспетчерскую службу Якутска об аварии на Якутской ГРЭС. Как сообщает «Прайм», постановление надзорного ведомства может быть обжаловано.

Из-за аварии на ГРЭС 1 октября без электричества осталось больше 300 000 человек в Якутске и семи районах региона. Прокуратура установила, что в этот день в 16.06 по местному времени из-за снижения давления газа при пуске газотурбинной установки произошли хлопки и взрыв. Это вызвало пожар и срабатывание аварийной защиты, так что была отключена подача электроэнергии. С момента аварийного отключения до полного восстановления электроснабжения прошло больше семи часов, напомнило ведомство. Сообщалось, что пострадавшие районы остались не только без света, но и без воды. При возгорании на Якутской ГРЭС пострадал один из сотрудников станции. Его доставили в больницу с ожогами.

Прокуроры выяснили, что ответственные работники Якутской ГРЭС и Центрального района электрических сетей «Якутскэнерго» не уведомили диспетчерскую службу Якутска о случившемся вопреки требованиям закона.

ЧП. Затронутые аварией жители Якутии были обеспокоены из-за отсутствия информации о случившемся и о принимаемых мерах.

Против «Якутскэнерго» прокуратура Якутска возбудила административное дело по статье «невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера». По результатам рассмотрения дела компания оштрафована. Прокурорская проверка по факту аварии продолжается.