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Москва готовит ответ KLM на сокращение рейсов российскому грузоперевозчику в Амстердам

Нидерландская авиакомпания KLM может лишиться права полета по трассибирским трассам. Соответствующее решение прорабатывается в Минтрансе в ответ на двукратное сокращение рейсов в амстердамский Схипхол российскому грузоперевозчику AirBridgeCargo (ABC), пишет «Коммерсантъ». По данным издания, изначально эти права KLM получила в обмен на слоты для российской компании в Схипхоле. ABC пришлось сократить число рейсов 23 до 10 в неделю.

Накануне о возможном закрытии воздушного пространства для голландских самолетов, писала нидерландская газета De Telegraaf.

В российском Минтрансе заявили, что стороны ведут переговоры. Решение проблемы чиновники увязывают с обменом разрешениями на полеты. По предварительной договоренности KLM поделится слотами с ABC. Спор предполагается разрешить в течение недели. Изначально российские власти готовы были закрыть воздушное пространство для KLM уже 28–29 октября, но по итогам переговоров отложили эту меру на семь дней

По данным De Telegraaf, облет России может принести KLM убытки в 350–500 евро.