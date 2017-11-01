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Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 1 ноября 2017 года

Политика

Согласно показаниям Джорджа Пападопулоса, бывшего советника избирательной кампании Дональда Трампа, он начал пытаться получить у России украденные у Хиллари Клинтон электронные письма еще задолго до того, как стало известно о хакерской атаке на демократов читать на WSJ.com

Фигурантом расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США стал живущий в Великобритании мальтийский профессор Джозеф Мифсуд. Это он сообщил Джорджу Пападопулосу об украденных у Хиллари Клинтон электронных письмах. Но некоторые люди утверждают, что у Мифсуда не было связей с высокопоставленными российскими политиками читать на FT.com

Президент Южной Кореи Мун Джэин перед визитом президента США Дональда Трампа выступил против войны с Северной Кореей. США сейчас увеличивают присутствие военных сил в регионе читать на WSJ.com

Северокорейские хакеры подозреваются в краже секретов о военных кораблях и подлодках у южнокорейской Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Это произошло спустя месяц после того, как стало известно о похожей атаке на министерство обороны Южной Кореи читать на WSJ.com

Экономика

Наиболее вероятным кандидатом на пост председателя Федеральной резервной системы США (ФРС) считается Джей Пауэлл. Если он им станет, центробанк, вероятно, продолжит постепенное ужесточение денежной политики читать на FT.com

В США группа активистов пошла на беспрецедентный шаг и запустила телевизионную рекламу, в которой призывает президента США Дональда Трампа номинировать председателя ФРС Джанет Йеллен на второй срок читать на WSJ.com

Республиканцы отказались от идеи снизить ставку подоходного налога для состоятельных американцев, говорят знакомые с ситуацией люди. Но у республиканцев еще остаются разногласия по другим вопросам, поэтому они отложили публикацию законопроекта налоговой реформы до четверга читать на WSJ.com читать на FT.com

Ожидается, что Банк Англии в четверг повысит процентные ставки впервые за 10 лет. То, что он скажет по поводу своей будущей политики, может сильно отразиться на рынках читать на WSJ.com

Двое управляющих Банка Англии считают, что еще рано повышать процентные ставки. Но ожидается, что центробанк сделает это в четверг читать на WSJ.com

Индустрия

Производитель промышленного оборудования Rockwell Automation отклонил предложение конкурента Emerson Electric о своем поглощении за $27,5 млрд. По словам источника, Rockwell не заинтересована в сделке с Emerson читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть во вторник продолжили расти до самого высокого уровня за много месяцев, и стоимость Brent превысила $61 за баррель. Этому поспособствовало снижение добычи в США в августе читать на WSJ.com

Опрошенные WSJ банки повысили прогноз цен на нефть впервые за шесть месяцев на фоне признаков, что международное соглашение о сокращении ее добычи приносит результат читать на WSJ.com

Комиссия по международной торговле США порекомендовала администрации Дональда Трампа ввести пошлины на импорт солнечных панелей, чтобы защитить американских производителей. Но члены комиссии предлагают не такие высокие пошлины, как хотят американские компании читать на WSJ.com

Крупный план

Индия стремится стать одним из мировых лидеров в солнечной энергетике, и компании обещают предоставлять солнечную энергию по низким ценам. Но теперь некоторые представители отрасли начинают сомневаться в осуществимости проектов, а правительство обеспокоено возможными негативными последствиями для экономики в случае провала проектов читать на FT.com

Финансы

CME Group планирует выпустить фьючерсы на биткойны. Это станет большим шагом на пути к тому, чтобы виртуальная валюта стала играть важную роль на финансовых рынках читать на WSJ.com читать на FT.com

Создать устойчивый и привлекательный рынок фьючерсов на биткойны будет непросто, утверждают давние участники рынка деривативов читать на WSJ.com

Фьючерсы на золото подорожали в этом году на фоне ослабления доллара и геополитических рисков. Но продажи золотых монет и слитков опустились до самого низкого уровня за 10 лет. Отчасти это произошло из-за того, что некоторые инвесторы теперь предпочитают биткойны для хранения средств в периоды нестабильности читать на WSJ.com

Крупные американские банки выступают против предложения ЕС, позволяющего властям европейских стран временно замораживать счета проблемных банков ради предотвращения вывода средств из них. Банки утверждают, что такой шаг может, наоборот, усилить панику клиентов читать на FT.com

Саудовская Аравия начинает привлекать иностранцев для управления своим суверенным фондом. Одним из первых иностранцев, кто займет высокую должность в нем, должен стать топ-менеджер Bank of America Merrill Lynch Алиреза Заими читать на FT.com

Технологии

Представители Facebook, Twitter и Google на слушаниях во вторник отвечали на вопросы сенаторов о том, как связанные с Россией аккаунты использовали их платформы перед президентскими выборами в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайский стартап Megvii Face++, занимающийся технологией распознавания лиц, привлек $460 млн инвестиций. В его финансировании участвовал Российско-китайский инвестиционный фонд читать на FT.com

Apple предоставила многим специалистам и журналистам на тестирование iPhoneX всего на один день. Это намного меньше, чем обычно. При этом Apple отдает предпочтение людям, делающим обзоры на YouTube читать на WSJ.com

Sony спустя 11 лет возобновит продажи собаки-робота Aibo стоимостью около $1700 читать на WSJ.com

Интернет вещей и передача данных между оборудованием меняют принципы работы заводов и роль людей в производстве читать на FT.com

Медиабизнес

Netflix приостановила на неопределенное время съемки сериала «Карточный домик» из-за скандала вокруг Кевина Спейси, чтобы разобраться в ситуации. Накануне компания заявила, что шестой сезон станет последним читать на FT.com

Потребительский рынок

Попыткам Uber договориться о многомиллиардных инвестициях с японской SoftBank мешают разногласия по поводу будущей роли Трэвиса Каланика, основателя и бывшего гендиректора стартапа читать на WSJ.com

Ничего не подозревающие люди рискуют приобрести на Amazon, eBay и других онлайн-платформах антиквариат с Ближнего Востока, с помощью которого террористы и преступники отмывают деньги читать на WSJ.com

Сеть универмагов Sears когда-то была настолько крупной, что ее продажи были эквивалентны 1% ВВП США. Но теперь ее бизнес в упадке, и некоторые поставщики ужесточают требования по платежам и сокращают поставки своих товаров читать на WSJ.com

Британская сеть супермаркетов Sainsbury создала собственный лейбл звукозаписи, чтобы извлечь выгоду из возрождения спроса на виниловые пластинки читать на FT.com

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