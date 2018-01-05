Volkswagen и Adidas отвергли претензии Украины относительно деятельности в Крыму

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Ложное предупреждение о землетрясении вызвало кратковременную панику в Токио

Предупреждение о мощном землетрясении в Японии, разосланное миллионам жителей в пятницу, вызвало кратковременную панику и привело к сбоям в работе общественного транспорта в Токио, сообщает BBC. Однако оповещение оказалось ложным сигналом тревоги, вызванным ошибкой в ​​системе предупреждения о землетрясениях.

Железнодорожные перевозки в Токио были временно приостановлены.

Власти полагают, что предупреждение Японского метеорологического агентства отправилось, так как система раннего предупреждения восприняла два незначительных землетрясения как одно мощное. Агентство ожидало, что землетрясение магнитудой 6,4 ударит по побережью префектуры Ибараки на северо-востоке Японии. Однако вместо этого произошло два землетрясения: магнитудой 4,4 и 3,9. Как передает NHK со ссылкой на метеорологическое агентство, система могла принять два землетрясения за одно, так как как они произошли с разницей в несколько секунд.

Это не первый случай, когда ложная тревога вызвала панику в Японии. В августе 2016 г. Японское метеорологическое агентство прислало предупреждение о землетрясении магнитудой 9,1, и отменило его несколько секунд спустя, однако его получили на смартфоны многие жители.

В Японском метеорологическом агентстве признали, что нынешняя система предупреждений не всегда работает корректно и пообещали работать над ее улучшением.