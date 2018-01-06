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Компания Ахметова обжалует замораживание активов на сумму $820 млн

Компания СКМ украинского предпринимателя Рината Ахметова собирается обжаловать решение суда Никосии, который 5 января заморозил активы компании на сумму $820 млн. Об этом говорится в пресс-релизе СКМ.

«Компания группы СКМ опосредованно приобрела акции "Укртелекома" у Raga Establishment Limited (тогда называлась EPIC Telecom Invest Limited) в 2013 г., через два года после приватизации "Укртелекома", - говорится в пресс-релизе.

В компании подтвердили получение предварительного определения суда на Кипре. «Мы категорически не согласны с данным определением, и оно будет нами оспорено», - отметили в СКМ.

«Мы также напоминаем, что группа СКМ ни прямо, ни опосредованно не участвовала в приватизации "Укртелекома" в 2011 г. Как мы неоднократно заявляли, существующие претензии фонда госимущества и других государственных органов Украины в отношении законности приватизации "Укртелекома" и исполнения инвестиционных обязательств относятся именно к деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, которые финансировали приватизацию в 2011 г.».