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Пассажиры «Аэрофлота» не могут вылететь из США с 4 января

Авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил о задержке двух рейсов, следующих по маршруту Вашингтон - Москва.

Речь идет о рейсах SU533 и SU539. Пассажиры данных рейсов должны были вылететь в Москву еще 4 января по местному времени. Однако аэропорт Нью-Йорка закрылся на 4-5 января по метеоусловиям, пассажиры не вылетевших оттуда рейсов были перевезены наземным транспортом в аэропорт Вашингтона.

Однако, сообщает в субботу «Аэрофлот», компания по наземному обслуживанию рейсов авиакомпании в Вашингтоне - SwissPort - пока не подтверждает возможность их обслуживания. В качестве причины указываются «неблагоприятные погодные условия в Нью-Йорке и возникший в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортный коллапс».

Когда именно самолеты вылетят в Москву, в «Аэрофлоте» точно сказать не могут. «В то же время аэропорт уже выдал слоты на выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103) в 12.00 и 14.00 соответственно», - говорится в сообщении авиакомпании.