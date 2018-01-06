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В России начались летные испытания десятого истребителя пятого поколения Су-57

В России начались опытные испытания десятого образца истребителя пятого поколения Су-57, рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

До последнего времени в летных испытаниях принимали участие девять образцов с двигателем «первого этапа». 5 декабря произошел первый полет истребителя с двигателем второго этапа.

«Новейший перспективный авиационный комплекс пятого поколения Т-50ПАК ФА, на который мы возлагаем большие надежды и планы. Совсем скоро он начнет поступать на вооружение ВКС России», - говорится в публикации ОАК на странице в Facebook.

Ранее источник «Интерфакса» заявил, что поставки военным истребителей Су-57 начнутся уже в этом году.