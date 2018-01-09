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«Коммерсантъ» сообщил об экспорте в США первой партии газа с «Ямал СПГ»

Первую партию газа с проекта «Новатэка» «Ямал СПГ» доставят из Великобритании в Бостон, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Партию газа доставит СПГ-танкер Gaselys, принадлежащий французской Engie, сообщила газета.

Из системы мониторинга морских судов MarineTraffic следует, что Gaselys везет груз СПГ из британского терминала Isle of Grain в регазификационный терминал Everett возле Бостона. В Isle of Grain ранее разгрузился танкер Christophe de Margerie с первым грузом с «Ямал СПГ». Собеседники газеты среди трейдеров говорят, что Gaselys везет в США именно российский по происхождению газ.

9 декабря из порта Сабетта, где расположен «Ямал СПГ», вышел танкер Christophe de Margerie с первой партией СПГ. Ее трейдер «Новатэка» Novatek Gas & Power продал малазийской Petronas. Позже FT сообщила, что Petronas перепродала СПГ в Великобританию. Причиной перепродажи стал резкий скачок спотовых цен, вызванный аварией на трубопроводе в Северном море и взрывом на хабе в австрийском Баумгартене.

Конечным покупателем выступила Engie, пишет «Коммерсантъ», у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 млрд куб. м в год. Танкер должен прибыть в Бостон 22 января.

Груз Gaselys – первая импортная партия, которая придет в Everett с 2014 г., пишет издание со ссылкой на данные таможенной службы США. Это объясняется экстремальными погодными условиями на восточном побережье, из-за которых цены на газ достигали $175 за MBTU (около $6300 за 1000 кубометров).

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»