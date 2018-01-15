Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров РЖД
Правительство рекомендовало включить в совет директоров ОАО РЖД главу Россельхозбанка, сына секретаря Совета безопасности Дмитрия Патрушева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Белом доме.
До сих пор в совете директоров РЖД было 13 мест. Минэкономики предложило расширить его до 15 человек и исключить из него бывшего замминистра Станислава Воскресенского, назначенного врио губернатора Ивановской области. На вакантные места в министерстве предложили нового замминистра Михаила Расстригина, руководителя управления «ВТБ Капитала» Елену Сахнову и экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. В правительстве, по словам собеседников издания, с кандидатурами Расстригина и Толоконского согласились, а вместо Сахновой порекомендовали Патрушева-младшего. В Минэкономики, аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича и РЖД ситуацию не прокомментировали.
Просто предложить кандидатуру Патрушева на место ушедшего Воскресенского было бы не правильно, отмечает источник. Потребовалась инициатива с расширением штата, а 15-е кресло предлагается для удобства подсчета голосов.
Один из собеседников издания пояснил, что возможный уход Патрушева из РСХБ в отрасли обсуждают давно из-за «довольно тяжелой» ситуации в банке. Правда, в новый список кандидатов в совет директоров банка Дворкович все же внес кандидатуру Патрушева. По словам источника, это соответствует планам вице-премьера «обеспечить» ему «место хотя бы в одном совете».