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Структура Романа Троценко нашла покупателя на «яхту Сталина»

Входящее в AEON Романа Троценко Московское речное пароходство (МРП) намерено продать теплоход «Максим Горький» 1934 г. производства из-за дороговизны в эксплуатации, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Гендиректор МРП Константин Анисимов подтвердил газете информацию о решении продать теплоход. «С учетом того, что компания активно инвестирует в строительство нового флота, субсидировать “Максима Горького” накладно», – объяснил он, отказавшись говорить о сумме сделки. По словам топ-менеджера, переговоры ведутся с Азербайджанским каспийским морским пароходством и администрацией Нижнего Новгорода.

За теплоход, известный как «яхта Сталина», МРП надеется выручить около 20 млн руб., говорят собеседники издания. В 2000-х годах на судне были отреставрированы внутренние помещения, обшивка, заменены двигатель и навигационные системы, после чего теплоход использовался в качестве банкетного и прогулочного судна на 130 пассажиров. С 2014 г. «Максим Горький» из-за высокой стоимости эксплуатации используется только как ресторан.

Анисимов пояснил, что для азербайджанцев «Максим Горький» интересен как экспонат для запуска музея морского флота – пароходство в 2018 г. отмечает 160-летний юбилей. Для Нижнего Новгорода теплоход является знаковым судном, поскольку было построено на местных верфях, а в 2018 г. отмечается 150 лет со дня рождения Максима Горького.

В нижегородской администрации сообщили изданию, что не собираются покупать судно – теплоход рассматривался как одна из точек музейно-туристического проекта «По Руси с Максимом Горьким». В числе прочего обсуждалась возможность переместить судно на городскую набережную и устроить там музей под открытым небом без перехода теплохода в муниципальную собственность. В Азербайджанском каспийском морском пароходстве на запрос газеты не ответили.

«Максим Горький» был построен на верфи «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде в 1934 г. по проекту военно-технического отдела ОГПУ НКВД и являлся личным теплоходом Иосифа Сталина. Судно имеет длину около 69 м, ширину – 13 м. Теплоход был способен развивать рекордную скорость свыше 30 км/ч.

Документальные подтверждения того, что Сталин отдыхал на теплоходе, отсутствуют. Также нет доказательств истории о том, что в 1935 г. на пароходе по Волге ходил сам Горький. Известно, что на судне отдыхали лидеры коммунистической партии Лаврентий Берия, Лазарь Каганович, Анастас Микоян, Григорий Орджоникидзе, Вячеслав Молотов, Никита Хрущев, Леонид Брежнев. В 1950-е годы теплоход обслуживал делегации госструктур, рабочих и творческих коллективов, а также возил пассажиров на подмосковные пляжи.