Amazon открыла первый магазин без касс и продавцов

Американский интернет-ритейлер Amazon в понедельник открыл в Сиэтле первый в мире автоматизированный супермаркет Amazon Go без касс и продавцов, сообщил официальный сайт компании. Чтобы войти в магазин через турникет, нужен смартфон с приложением от Amazon. После этого покупатель может взять все необходимые продукты, положить в специальную сумку и покинуть помещение. При помощи установленных на полках сканеров стоимость покупки автоматически списывается со счета пользователя в приложении. Отказаться от товара можно, поставив его обратно на полку.

В супермаркете использованы те же технологии, что и в беспилотных автомобилях: компьютерное зрение, комплексирование данных с разных датчиков и глубинное обучение. Особо подчеркивается, что технология не нуждается в радиочастотных метках (RFID) на товарах.

Автоматизированный магазин Amazon, отмечает ВВС, открылся в тестовом режиме год назад только для сотрудников компании. Во время тестирования возникали некоторые трудности в работе супермаркета, в частности, когда товары с полок брали дети или система неправильно идентифицировала пользователя.

Amazon пока не сообщила, планируется ли открытие других магазинов Amazon Go. Посетивший магазин корреспондент The New York Times сравнил ощущения от него с шоплифтингом - поскольку покупатель никак не платит и не взаимодействует с персоналом. «Но это только до тех пор, пока - через пару минут - не приходит электронный чек от Amazon», - пишет NYT. По мнению издания, подобные технологии угрожают рабочим местам примерно 3,5 млн кассиров в США, но компания говорит, что нововведение просто даст им другую работу.