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ТМК Пумпянского объявила параметры IPO американской «дочки»

Трубная металлургическая компания (ТМК), крупнейший в России производитель труб для нефтегазовой отрасли, сегодня объявила параметры IPO своей североамериканской «дочки» - ТМК Ipsco Tubulars Inc. По данным Financial Times, в ходе первичного размещения стоимостью до $535 млн будут проданы 23,26 млн акций Ipsco в диапазоне $20-23 за бумагу. 7,4 млн акций продаст сама Ipsco, остальные - материнская компания.

Согласно проспекту, после IPO доля ТМК в Ipsco может составить 62%.

ТМК сформировала Ipsco из активов, купленных в 2008-2009 гг. в сумме за $1,7 млрд. В 2017 г. американская «дочка» удвоила производство и обеспечила ТМК почти весь рост из-за крайне благоприятной конъюнктуры рынка в США.

О возможности проведения IPO ТМК Ipsco основной владелец ТМК Дмитрий Пумпянский говорил еще в 2014 г. Тогда в презентации для инвесторов компания указывала, что планирует привлечь до $500 млн от размещения акций TMK Ipsco и частичной продажи акций самой TMK.

Североамериканские активы ТМК включают в себя десять заводов в США и два в Канаде. На долю ТМК Ipsco за девять месяцев 2017 г. пришлось 21,6% в структуре выручки компании и 16,2% в структуре EBITDA. Цель ТМК - снизить долговую нагрузку до 2,5 EBITDA. На 30 сентября 2017 г. чистый долг ТМК был $2,7 млрд - более 4 EBITDA.