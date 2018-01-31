Бизнес

Новости

Английский суд разрешил АСВ продать трастовые активы Сергея Пугачева

Высокий суд Англии 30 января разрешил Агентству по страхованию вкладов (АСВ) реализовать трастовые активы бывшего бенефициара обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева для пополнения конкурсной массы, сообщается на сайте АСВ.

Суд также вынес приказы о регистрации прав требования банка в отношении лондонской недвижимости Пугачева - «Олд Баттерси хаус» и «Глиб плейс», отмечается в сообщении.

Кроме того, английский суд продлил действие ордера на немедленный арест Пугачева, на основании которого бывший российский сенатор будет заключен в тюрьму на два года в случае приезда в Англию, указывает АСВ. Ордер будет действовать по меньшей мере два года.

Пугачев в течение 2017 г. предпринимал попытки не допустить обращения взыскания на трастовые активы, однако английский суд в декабре признал полную несостоятельность его доводов, отмечает АСВ.

Судья отклонил все ходатайства и заявления Пугачева, установив, что его показания в суде были «очевидной ложью, [которая] показывает безразличие Пугачева к тому, чтобы говорить правду», и что его заявления были «умышленной попыткой сорвать судебный процесс», цитирует АСВ заявление английского суда. Во время процесса судья также раскритиковал Пугачева за «полное отсутствие каких-либо попыток принести извинения или сделать что-либо еще, что могло бы быть воспринято как попытка искупить вину за проявленное [Пугачевым] неуважение к суду», следует из сообщения.

Межпромбанк был лишен лицензии и признан банкротом в 2010 г. Основатель Межпромбанка, бывший член Совета Федерации Сергей Пугачев и другие топ-менеджеры банка были признаны виновными в преднамеренном банкротстве кредитной организации и незаконном выводе более 125 млрд руб. Московский арбитраж постановил взыскать с Пугачева 75,6 млрд руб. солидарно с другими менеджерами. Лондонский суд признал решение российского суда и в качестве обеспечительных мер арестовал имущество Пугачева.