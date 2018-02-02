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Годовой доход материнской компании Google превысил $100 млрд

Доход Alphabet, головной компании Google, за 2017 г. составил почти $110 млрд, сообщает CNN.

Это максимальное значение за 20-летнюю историю компании. За последний квартал прошлого года Alphabet заработала $32,3 млрд. В 2016 г. доход составлял до $90 млрд. При этом $9,9 млрд компания потеряла в связи с новым законом о реформе налоговой системы США.

Финансовые результаты свидетельствуют об успешности рекламных продаж Google, которые продолжают расти, отмечается в публикации. В то же время существенный рост показывает и нерекламная прибыль холдинга.

В четверг Alphabet сообщила, что новым председателем совета директоров компании назначен Джон Хеннесси, он сменил на этом посту Эрика Шмидта.