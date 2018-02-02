Бизнес

Новости

В Якутии найдены два крупных и крайне редких алмаза

Компания «Алроса» в январе добыла на трубке «Юбилейная» в Якутии два крупных алмаза ювелирного качества, массой 97,92 карата и 85,62 карата. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Отмечается, что трубка «Юбилейная», открытая в 1975 г., традиционно является лидером «Алросы» по добыче крупных кристаллов.

Директор единой сбытовой организации «Алросы» Евгений Агуреев пояснил, что камни более 50 карат встречаются крайне редко. Такие крупные алмазы обычно продаются на аукционах.

Первый камень имеет размеры 26 х 17 х 21 мм. Он прозрачный с желтоватым оттенком в форме октаэдра с незначительными включениями сульфидов и оливинов.

Второй — также прозрачный с желтоватым оттенком. Это изометричный кристалл октаэдрической формы с мелкими рассеянными включениями. Его размеры — 27,89 х 27,20 х 27,14 мм.

В декабре «Алроса» провела аукцион по продаже бриллиантов из коллекции «Династия», на котором были проданы четыре камня. При этом самый крупный бриллиант из коллекции, массой 51,38 карата, не нашел покупателя. Он был снят с торгов, для его продажи будет проведен отдельный аукцион.

«Алроса» продала часть коллекции бриллиантов «Династии»