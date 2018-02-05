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ВТБ опровергает предоставление кредитных каникул ННК

ВТБ заявил, что не предоставлял Независимой нефтегазовой компании (ННК) экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова двухлетних кредитных каникул. «Абсолютно не соответствует действительности утверждение, что банк предоставил право компании два года не платить проценты по кредиту. Компания стабильно выплачивает проценты ВТБ по согласованному графику и в соответствии с действующим соглашением», - говорится в заявлении пресс-службы ВТБ, поступившем в редакцию в пятницу, 2 февраля.

Тремя днями ранее «Ведомости» сообщили, что госбанк реструктурировал кредит ННК. Это рассказывали человек, близкий к ННК, два сотрудника кредиторов компании и человек, знающий условия реструктуризации.

Все источники «Ведомостей» говорили, что ННК в ближайшие два года не будет платить проценты за пользование кредитом ВТБ. Три собеседника отмечали, что это касается и тела долга: по словам двух из них, это 230 млрд руб. ($4,1 млрд по текущему курсу), третий говорил о $4 млрд. Кредит привлекался в 2014 г. на покупку Alliance Oil (сумма сделки не раскрывалась).

Представитель банка в пятницу в ответ на дополнительные вопросы повторил предоставленный во вторник ответ: «Мы не комментируем клиентскую информацию». Тогда же он подчеркивал, что «у компании [ННК] нет неисполненных обязательств перед ВТБ в рамках кредитных соглашений».

С представителем ННК связаться не удалось.