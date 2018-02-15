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СМИ узнали о покупке иностранными инвесторами и РФПИ префов «Транснефти» на $585 млн

Иностранные инвесторы из Японии и Саудовской Аравии совместно с РФПИ приобрели привилегированные акции «Транснефти» на $584 млн, выяснил «Коммерсантъ». Это соответствует примерно 7% таких бумаг и их доли могут увеличиться.

Источник издания, знакомый с подробностями сделок, уточнил, что с 2017 г. инвесторы приобрели привилегированные акции на $470 млн. В частности, в ноябре российско-японский фонд вложил в них $134 млн. А в декабре акционером «Транснефти» стал суверенный фонд Саудовской Аравии PIF. Размер его пакета не сообщается. РФПИ вложил в префы госкомпании $114 млн.

Сейчас доля РФПИ от общего числа префов «Транснефти» оценивается в 2,8%, РЯИФ – 2,7%, PIF – 1,5%. Государство владеет 100% обыкновенных акций (78,1% уставного капитала) монополии.

До марта 2017 г. «Транснефть» выплачивала на свои привилегированные акции лишь 10% чистой прибыли по РСБУ. После изменения устава «Транснефти» размер дивидендов уравнялся. Тогда же фонд Ильи Щербовича UCP, долгое время владевший 71% префов, продал пакет на бирже в 2017 г. почти за 170 млрд руб. Из них 53,57% перешла в доверительное управление ЗПИФ «Газпромбанк — Финансовый» (контролирующий пайщик — структура «Транснефти», остальное у ГПБ и его структур). НПФ «Газфонд пенсионные накопления» приобрел 14,85% префов, Российско-китайский инвестфонд (РКИФ, создан РФПИ и китайским CIC) – 1,49%. Около 30% префов находится в свободном обращении.

Ранее «Транснефть» обещала, что в 2018 г. сохранит выплаты дивидендов на уровне прошлого года – 59 млрд руб. В этом случае владельцы префов получат около 13 млрд руб., или $226 млн. Если государство заставит компанию направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли, эта сумма может почти удвоиться.