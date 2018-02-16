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ФАС одобрила ходатайство UC Rusal о приобретении доли «Русгидро» в ИЭСК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство UC Rusal о приобретении доли «Русгидро» в Иркутской электросетевой компании (ИЭСК). Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает «Интерфакс».

Ходатайство одобрено с предписанием, потому что у компаний совмещение с генерацией, уточнил Королев. «Мы им предписали осуществить мероприятия, направленные на то, чтобы соблюдать запрет на совмещение видов деятельности. Но "Русгидро" мы очистили от сетевой части», - объяснил он.

Кроме того, ФАС сообщила, что удовлетворила ходатайство UC Rusal о приобретении 42,75% акций ИЭСК. Компании предписано уведомить антимонопольную службу о сделке в течение 10 дней, а также течение года с момента сделки не совмещать деятельность по передаче электроэнергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже электроэнергии в границах одной ценовой зоны оптового рынка.