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ФАС одобрила ходатайство UC Rusal о приобретении доли «Русгидро» в ИЭСК

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство UC Rusal о приобретении доли «Русгидро» в Иркутской электросетевой компании (ИЭСК). Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает «Интерфакс».

Ходатайство одобрено с предписанием, потому что у компаний совмещение с генерацией, уточнил Королев. «Мы им предписали осуществить мероприятия, направленные на то, чтобы соблюдать запрет на совмещение видов деятельности. Но "Русгидро" мы очистили от сетевой части», - объяснил он.

Кроме того, ФАС сообщила, что удовлетворила ходатайство UC Rusal о приобретении 42,75% акций ИЭСК. Компании предписано уведомить антимонопольную службу о сделке в течение 10 дней, а также течение года с момента сделки не совмещать деятельность по передаче электроэнергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже электроэнергии в границах одной ценовой зоны оптового рынка.

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Игорь Чайка получил разрешение на строительство завода по переработке грибов

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Сын генпрокурора России Игорь Чайка получил разрешение на строительство завода по переработке грибов и овощей. Власти Подмосковья его уже выдали. Об этом рассказал RNS министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Чайка уже строит в Зарайском районе Подмосковья завод по производству шампиньонов. Предприятие по переработке грибов и овощей расположится там же и будет строиться в рамках второй очереди проекта.

Завод по выращиванию и переработке грибов планировали запустить в феврале 2018 г., рассказывал сам Чайка в апреле 2017 г. «На данный момент у нас на земельном участке завершены все геодезические, геологические и кадастровые работы, проектирование, внесен аванс за поставку оборудования от голландской компании. Кроме того, фактически оформлен договор аренды с правительством Московской области на эти земельные участки», - говорил он тогда. По словам Чайки, правительство Московской области выделит его компании компенсацию капитальных затрат - около 20%. Общий объем инвестиций он оценивал ранее в 2,3 млрд руб.

Производство грибов есть также у бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова – в Калининградской области. Агрокомплекс Лужкова – «Веедерн» – начал выращивать грибы в конце 2016 г.

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Недвижимость
Новости

«Ренова» вложит 200 млрд рублей в застройку старого аэропорта Ростова-на-Дону

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Компания «Ренова» Виктора Вексельберга представила бизнес-план застройки территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону с объемом инвестиций более 200 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со сылкой на министра строительства Ростовской области Николая Безуглова.

«На сегодня "Ренова" обратилась в правительство Ростовской области с бизнес-планом. Этот бизнес-план нами рассматривался, обсуждались какие-то детали, например, выделение очередей. Потому что мы понимаем, что всю территорию (старого аэропорта) одновременно застроить нереально - это колоссальные деньги. Объем инвестиций, насколько я помню, более 200 млрд руб. с планированием за 2030 год», - сказал министр.

По его словам, новый район на 100 000 жителей может построить сама «Ренова», поскольку «в России очень мало компаний, которые имеют достаточно» оборотных средств для реализации крупного инвестиционного проекта.

Строительство может начаться уже в 2018 году. «У нас есть возможность по 312-му указу губернатора предоставлять под крупные инвестиционные проекты земельные участки без торгов, а под жилищное строительство у нас все участки должны предоставляться именно путем торговых процедур. Этот нюанс в законодательстве позволяется без торгов получить землю в аренду», - отметил Безуглов.

С конца прошлого года холдинг «Аэропорты регионов» (принадлежит «Ренове») переводит рейсы из действующего аэропорта (7 км от центра Ростова-на-Дону) в новый аэропорт «Платов» (в 32 км). «Платов» - первый в современной истории России международный аэропорт, построенный с нуля. Аэропорт построили всего за три года и 47 млрд руб. «Аэропорты регионов» потратили на терминал 19 млрд руб., федеральный бюджет на взлетно-посадочную полосу, способную принимать любые типы воздушных судов, – 18 млрд руб., правительство Ростовской области (имеет в проекте «Платов» блокпакет) на подъездные дороги и коммуникации – 10 млрд руб.

Старый ростовский аэропорт уже закрыт, и у «Аэропортов регионов» в собственности остался гигантский участок (около 400 га) с коммуникациями вблизи центра города. На нем «Кортрос» (девелоперский дивизион «Реновы») планирует построить 3,9 млн кв. м жилья и социальной инфраструктуры.

Как выглядит первый в России аэропорт, построенный с нуля

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Политика
Новости

В Москве началось голосование о новых названиях для веток метро

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Жители Москвы выберут новое название для веток метрополитена. Об этом говорится в сообщении на сайте столичной мэрии. Голосование уже началось на портале «Активный гражданин».

Сейчас у каждой ветки (всего их 14) есть полное название, цветовое обозначение и порядковый номер – эту систему используют с 1990-х. Официальные названия, например Сокольническая, Арбатско-Покровская и др., тяжело воспринимаются на слух и значительно увеличивают длительность информационных объявлений, отмечается в голосовании.

Теперь москвичам предстоит выбрать, как называть линии метро: предлагается создать номерную систему (первая, вторая, третья), цветовую (красная, синяя, фиолетовая) или сохранить официальные названия. Пока пассажиры чаще всего называют линии метро по цветам, но такие названия не используют в объявлениях на станциях и в поездах. Ветки по цифрам называют в объявлениях для иностранцев, на английском языке.

В 2017 г. жители Москвы уже выбрали название для пока еще строящегося Третьего пересадочного контура - «Большая кольцевая линия». За этот вариант проголосовали 53% человек.

В московском метро открылся бесплатный каток

Бизнес
Новости

«Газпром» стал спонсором Лиги чемпионов УЕФА еще на три года

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о продлении соглашения с российским «Газпромом» на 2018-2021 гг., следует из сообщения УЕФА. Соглашение включает спонсорские права на Суперкубок УЕФА 2018, 2019 и 2020 гг.

«Газпром является ценным партнером Лиги чемпионов УЕФА с момента начала нашего сотрудничества в 2012 г., и мы рады продлить отношения еще на три года», - заявил маркетинговый директор UEFA Events SA Ги-Лоран Эпстейн. «»Газпром» - не только лидер в своей сфере, но и компания, которая обладает богатым футбольным наследием, - добавил он. - Мы подходим к началу нового цикла Лиги чемпионов УЕФА и с нетерпением ждем момента, когда наше сотрудничество получит развитие».

Газпром - пятая компания после Heineken, Nissan, PepsiCo и Mastercard, которая продлила спонсорское соглашение с Лигой чемпионов на цикл 2018-2021. Новым спонсором с этого года стал банк Santander.

Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018

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Технологии
Новости

Минэнерго посоветовало строить фермы криптовалют на Кольском полуострове

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Заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко посоветовал майнерам строить фермы криптовалют на Кольском полуострове в арктической зоне, где есть переизбыток генерации электроэнергии.

По словам замминистра, Минэнерго положительно относится к майнерам криптовалют в Сибири, которые пользуются дешевым тарифом на электроэнергию. Кравченко отметил, что ведомство не видит в этом ничего плохого, потому что майнеры создают дополнительный спрос.

«Мы относимся к этому нормально. Майнеры идут туда, где электроэнергия дешевая. В моем понимании, если система выдерживает, почему бы и нет», — сказал Кравченко в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи (цитата ТАСС).

Майнеры создают новые биткойны путем сложных компьютерных операций. Но этот процесс требует больших вычислительных мощностей, поэтому больше напоминает промышленное производство, а не высокотехнологичный бизнес. У майнеров круглые сутки одинаковое потребление энергии, как у алюминиевых заводов, объяснял ранее собеседник «Ведомостей».

Как регулируются криптовалюты в разных странах

Стиль жизни
Новости

Российские хоккеисты разгромили сборную Словении на Олимпиаде

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Российские хоккеисты во втором матче олимпийского группового турнира разгромили сборную Словении 8:2 . Хет-триком в составе Олимпийских атлетов из России отметился нападающий ХК ЦСКА Кирилл Капризов.

Это был второй матч для российских хоккеистов на Олимпиаде. В первом, 14 февраля, они неожиданно уступили сборной Словакии 2:3. Сегодня словаки проиграли американцам 1:2.

После сегодняшней победы российские хоккеисты поднялись на 3 место в группе B. У них три очка, как и у сборной Словакии, но словаки выше благодаря личной победе. На первом месте американцы с 4 очками, на четвертом месте словенцы, у них 2 очка.

Заключительный матч группового турнира российская команда сыграет в субботу, 17 февраля, против американцев. Чтобы избежать стадии 1/8 финала, российским хоккеистам нужно обыгрывать американцев и надеяться на потерю очков словаками в матче со словенцами.

Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпиаде

Бизнес
Новости

Компания экс-президента «Роснефти» попросила исключить ее из санкционного списка США

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«Независимая нефтегазовая компания» (ННК) обратилась к структурам минфина США с просьбой исключить ее вместе с «дочкой» «ННК-Приморскнефтепродукт» из санкционного списка, сообщил «Интерфаксу» владелец компании, бывший президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов.

По его словам, соответствующее ходатайство было направлено в американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC, занимается финансовой разведкой и вопросами санкций).

«Да, конечно, подали [ходатайство]. Мы сегодня работаем с OFAC и надеемся на принятие справедливого решения OFAC в отношении наших предприятий, которые попали под санкции», - сказал Худайнатов.

Санкции в отношении ННК и «ННК-Приморскнефтепродукт» минфин США ввел 1 июня 2017 г. По данным американского ведомства, компания поставила в КНДР в обход санкций нефтепродукты стоимостью более $1 млн.

В свою очередь подконтрольная ННК Alliance Oil заявляла, что обе компании «не имели договорных отношений с северокорейскими компаниями, работающими в энергетике, и как-то иначе не участвовали в экономике КНДР».

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Политика
Новости

Генпрокуратура не нашла нарушений в регистрации Путина кандидатом на выборах

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Генеральная прокуратура России попросила Верховный суд отклонить требование кандидата в президенты Ксении Собчак признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.

«Доводы административного истца несостоятельны и основаны на ошибочном толковании права», — заявила представитель надзорного ведомства на заседании в Верховном суде (цитата «Интерфакса»). 

Собчак обратилась в Верховный суд с жалобой на регистрацию президента России Владимира Путина в качестве кандидата на выборах. В тексте жалобы телеведущая утверждает, что в годы президентства Дмитрия Медведева Путин лишь «формально» прекращал занимать должность руководителя государства. «Фактически» он исполняет эти обязанности четвертый срок подряд и выдвигается на пятый, что является «грубейшим нарушением» Конституции, указывается в жалобе.

Как выглядел миллион подписей в поддержку Путина

Политика
Новости

У Кремля нет новой информации о раненых и погибших в Сирии россиянах

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Кремль не располагает новой информацией о россиянах, которые могли быть ранены или убиты в результате авиаудара США в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас никакой новой информации нет», - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о поступлении в российские больницы раненных в Сирии россиян.

«Нам нечего добавить к тому, что мы уже говорили», - подчеркнул представитель Кремля.

16 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники среди военных врачей сообщило, что около 100 человек из числа «связанной с Кремлем российской частной военной компании» - «ЧВК Вагнера» - были убиты 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор, еще 200 получили ранения. Знакомый с несколькими российскими наемниками источник информагентства рассказал, что число жертв превышает 80 человек. По словам пяти собеседников агентства, пострадавшие направлены в четыре российских военных госпиталя.

Агентство Bloomberg 14 февраля со ссылкой на источники сообщало о десятках раненых «русских наемников», доставленных из Сирии в военные госпитали Москвы и Санкт-Петербурга. По данным собеседников агентства, в результате атаки в сирийской провинции погибли от 100 до 200 россиян.

15 февраля МИД России официально признал, что в Сирии от авиаудара коалиции во главе с США могли погибнуть пять человек, предположительно россиян, которые не связаны с вооруженными силами России.

До заявления МИДа Песков не исключал, что в Дейр-эз-Зоре могли быть россияне. Однако они «не относятся к вооруженным силам России», подчеркивал он.

 

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Бизнес
Новости

Кремль отказался вмешиваться в новый конфликт акционеров «Норникеля»

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Акционеры «Норникеля» не уведомляли президента Владимира Путина о планах приобретения и продажи своих пакетов, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Кремль «не может вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов».

В то же время в Кремле надеются, что ведущиеся обсуждения, если они действительно ведутся, не помешают позитивной динамике в развитии компании, отметил Песков.

«Интеррос» Владимира Потанина предложил Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова продать ему свою долю акций «Норникеля». Структуры Потанина — крупнейший владелец «Норникеля», их доля — 30,41%. Сrispian — одна из компаний, через которую Абрамович и Абрамов владеют 6,3% акций «Норникеля».

В ответ на свое предложение «Интеррос», по словам его представителя, получил от Crispian встречное предложение выкупить ее пакет. Такое предложение, знает представитель «Интерроса», Crispian направила UC Rusal, которая владеет 28,86% акций «Норникеля».

В свою очередь UC Rusal обратилась с иском в Высокий суд Лондона, требуя оспорить возможную продажу пакета Crispian «Интерросу», т. к. она нарушает подписанное в 2012 г. соглашение акционеров «Норникеля».

Политика
Новости

Порошок в посольства разослали от имени Сергея Железняка

Ведомости
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Депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия») обратился в полицию с жалобой на действия неизвестных, направивших в посольства нескольких стран в Москве от его имени конверты с порошком, сообщает столичное ГУ МВД.

В сообщении отмечается, что депутат сам обратился в полицию и сообщил, что не имеет никакого отношения к отправке писем. Полицейские начали поиск злоумышленников.

Сам Железняк рассказал, что неизвестные рассылали от его имени запечатанные конверты с неизвестным белым порошком в иностранные посольства и зарубежные СМИ. «Со вчерашнего дня предупреждаем дипломатические представительства, с которыми взаимодействуем, о том, что в случае получения подобного конверта не рекомендуется его вскрывать и необходимо вызвать полицию для приобщения вещественных доказательств по возбуждаемому в этой связи уголовному делу», - написал депутат на своей странице в Facebook.

Железняк опубликовал копию составленного от его имени письма, в котором содержалось приглашение на акцию «Подари частицу земли Крыма». «Миссией этого мероприятия является символическое приобщение граждан иностранных государств к данному торжеству, получивших в знак дружбы и уважения частицы крымской земли», - говорится в письме (орфография оригинала сохранена).

«Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал о поступлении конвертов с порошком в московские дипломатические представительства как минимум трех государств Европы и Среднего Востока. В частности, выяснилось, что письма получили посольства Чехии и Нидерландов.

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