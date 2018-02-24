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«Газпром» третий раз за три дня обновил рекорд экспорта в дальнее зарубежье

«Газпром» третий день подряд обновляет рекорд экспорта в дальнее зарубежье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании. Этому способствуют морозы в Европе, которые продержатся до начала весны.

В пятницу, 23 февраля, «Газпром» поставил рекордные 652,8 млн куб. м газа. Это на 7,1 млн куб. м больше, чем в четверг, 22 февраля, когда был зафиксирован предыдущий максимум, сообщили в компании.

Угроза похолодания заставила Европу увеличить закупки газа. Двигающийся транзитом через европейскую часть России арктический антициклон не только создает ажиотажный спрос на российский газ, но и толкает вверх цены на газовых хабах. В четверг вечером они доходили до $310 за 1000 куб. м.