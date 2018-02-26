ФАС возобновила дело о допуске «Роснефти» к газопроводу «Сахалин-2»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возобновила рассмотрение дела в отношении оператора газопровода Sakhalin Energy по жалобе «Роснефти». Нефтяная компания пожаловалась на отказ оператора использовать мощности газопровода «Сахалин-2» еще в 2014 г., следует из материалов ФАС. Комиссия ФАС приступит к рассмотрению дела 12 марта, уточнили ТАСС в службе.
«Возобновить рассмотрение дела № 1-10-118/00-02-14 о нарушении антимонопольного законодательства», – говорится в определении ФАС.
«Роснефть» собиралась транспортировать до 8 млрд куб. м газа ежегодно с принадлежащих ей трех северных месторождений. Для этого компании был необходим доступ к газопроводу «Сахалин-2». Однако оператор Sakhalin Energy отказывал в подключении. На протяжении нескольких лет компании вели судебные споры. В сентябре 2015 г. «Роснефть» добилась через суд доступа только к свободной мощности газопровода – около 2 млрд куб. м в год.