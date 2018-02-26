ФАС возобновила дело о допуске «Роснефти» к газопроводу «Сахалин-2»

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Британский суд снял режим секретности с бракоразводного процесса Ротенберга с супругой

Британские СМИ получили право писать о бракоразводном процессе миллиардера Аркадия Ротенберга с его экс-супругой Натальей. Такое решение принял Верховный суд Великобритании, отказавшись, пишет The Times. В противном случае, процесс оставался бы секретным еще как минимум до середины следующего десятилетия.

Бракоразводный процесс был засекречен в 2015 г. на том основании, что сообщения об «экстраординарном богатстве» супругов могут подвергнуть их жизни опасности. Сам процесс назывался дело «R v R». Британским СМИ было запрещено писать даже о самом факте проживания Натальи Ротенберг в Великобритании. На российские СМИ подобный запрет не распространялся. Да и сама Ротенберг широко освещала события своей светской жизни в Twitter и Instagram.

Суд отказался снять режим секретности с процесса даже после его завершения в 2016 г. Это решение было оспорено The Times в Высоком суде Лондона, отменившем запрет на публикации. Издание отмечало, что один из ближайших соратников российского президента Владимира Путина ищет в британских судах защиты, которой не пользуется ни один британский подданный. Адвокаты Ротенберга обжаловали и это решение, но Верховный суд Великобритании отклонил его апелляцию на том основании, что «ходатайство не касается спорных вопросов».

Детали финансовых расчетов между бывшими супругами остаются частными. Речь идет, в частности об условиях использования их особняков в Суррее стоимостью 35 млн фунтов и лондонской квартиры стоимостью 8 млн фунтов.

В ноябре 2017 г. Наталья Ротенберг рассказала The Bell детали достигнутого соглашения о разводе. Она согласилась не претендовать на половину совместно нажитого в браке и получить недвижимость и имущество для личного пользования. «Он ни на что не претендовал, отдал все, что мы нажили», - рассказывала она, уточнив, что долей в бизнесе Ротенберга после развода не получила.