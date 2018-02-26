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Россельхознадзор перенес на 6 марта введение запрета на поставки молока и сливок из Белоруссии

Россельхознадзор перенес на 6 марта срок введения запрета на поставки наливного молока и сливок из Белоруссии. Об этом говорится в сообщении службы.

Ранее Россельхознадзор планировал ввести запрет с 26 февраля.

В частности, запрет коснется молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных, а также промышленного сырья.

Партии продукции, поступившие на временные контрольные ветеринарные пункты на границе после 18 часов 6 марта, будут возвращены в Белоруссию.

Продукции в потребительской упаковке, т. е. пакетированного молока, сыров, масла, сметаны и проч., ограничения не коснутся, утверждали ранее в Россельхознадзоре.

В 2017 г. Белоруссия поставила в Россию около 296 200 т молока и сливок против 239 400 т годом ранее (рост на 23,7%). При этом поставки сгущенных и сухих молока и сливок сократились на 2,2% и составили около 187 700 т.