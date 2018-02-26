Названы имена тридцати допущенных к Паралимпиаде россиян
Международный паралимпийский комитет (МПК) сегодня назвал имена тридцати российских паралимпийцев, допущенных на Паралимпиаду, которая откроется в южнокорейском Пхенчхане 9 марта.
«В делегацию включены 10 атлетов-горнолыжников, 12 лыжников и трое сноубордистов. В команду керлинга на колясках войдут пять членов», - говорится в сообщении. В команду обеспечения войдут шесть гидов для спортсменов с ограничениями по зрению и еще 39 человек, включая спортивных функционеров. Поскольку слотов на Паралимпиаде для мужчин-лыжников под нейтральным флагом не осталось, в этой дисциплине от России представлены только женщины.
Все 30 спортсменов соответствуют квалификационным критериям для Игр, выполняли строгие условия отбора Международного олимпийского комитета, говорится в сообщении. В частности, все они прошли минимум два антидопинговых теста в последние полгода.
В августе 2017 г. Паралимпийский комитет России был дисквалифицирован из-за допинговых нарушений на Играх в Сочи. В январе 2018 г. решение о дисквалификации продлили. Российские паралимпийцы, таким образом, будут участвовать в Олимпиаде под олимпийским флагом.