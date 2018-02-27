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Crispian Абрамовича оценила ущерб от срыва продажи акций «Норникеля»

Компания Crispian Романа Абрамовича оценила ущерб от потенциального срыва продажи акций «Норникеля» компании Whiteleave Владимира Потанина.

«Crispian был поставлен в невозможную позицию, при которой будет потеряна стоимость акций. Наши опасения не искусственные, они реальны. Размер возможных потерь – $271-$821 млн», - сказал представитель Crispian в Высоком суде Лондона, где во вторник проходят слушания по делу Олега Дерипаски против основного владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина.

Представитель считает, что судебное постановление об остановке сделки суд выносить не должен.

Стороны спорят из-за оферты Crispian Романа Абрамовича. Он продает большую часть пакета в «Норникеле» – 4% из 6,3%, которыми он владеет вместе с партнером по Evraz Александром Абрамовым. Компания Потанина – Bonico Holdings Co Ltd. – предложила продать ей этот пакет за $1,47 млрд. В свою очередь Crispian предложила крупнейшим акционерам «Норникеля» – UC Rusal и Whiteleave – право выкупить бумаги на тех же условиях, что предложены Bonico (это предусматривают условия акционерного соглашения). Компании оферту приняли.

Однако UC Rusal настаивает, что выход Абрамовича меняет расклад сил в компании и сделка должна быть остановлена. С требованием признать сделку недействительной UС Rusal и обратилась в лондонский суд.